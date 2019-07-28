Родительский день: На Радоницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут

Во время Радоницы принято поминать усопших родственников, навещая их на кладбище. Однако не многие знают, откуда произошел этот праздник и с чем он связан.

Лучше всего навестить могилку перед днем, на который планируется уборка

Родительский день или, по-другому Радоница в России в 2019 году отмечали 7 мая – во вторник. Этот день выпадает на вторую неделю после Пасхи, которая в Православной Церкви называется Фоминой. Во время Радоницы принято поминать усопших родственников, навещая их на кладбище. Однако не многие знают, откуда произошел этот праздник и с чем он связан. Редакция газеты «Курьер. Бердск. Среда» поможет в этом разобраться.

Радоницы – это имена божеств, которые хранят души усопших. В Древние времена Радоницам приносили различные жертвы в виде дорогих явств, устраивали пиршества и возлияния на погребальных курганах. Считалось, что душа, наблюдающая за общественными гуляниями, могла уйти спокойно в мир иной, признав зрелища знаком почета и уважения в ее сторону. Родительский день (тризна) проводится весной специально. Ведь именно в это время года природа начинает расцветать, зима окончательно передает свои права, а мертвый сон покидает землю. В некоторых мифологических представлениях славянского народа считалось, что весной умершие родственники временно покидали загробный мир и приходили в мир живых. Местом пребывания душ были молодые деревья, свежая трава и цветы. Поминая усопших в этот период, живые «встречают» мертвых и показывают традицией поминовения, что даже после смерти остается память о них.

Корнями происхождение слова «Радоница» уходит к языческому празднику поминования умерших – Навьему дню

Радоница означает «род», «радость», т.е. радоваться за родных. В православии это трактуется как радость за родственников, которые после смерти обрели новую форму жизни – вечную жизнь в Раю. Что касается традиций на Родительский день, то одна из христианских поговорок гласит «На Радоницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут». Если переводить ее на современный язык, то эта поговорка означает следующее: утром человек работает, днем посещает родственников на кладбище, а вечером отдыхают и празднуют. Поэтому Родительский день считается светским Днем Памяти.

Традиция оставлять на могилке еду во время поминовения очень древняя. Правда в правилах православной Церкви она не одобряется, хоть и не воспрещается. Можно делать что-то в благих намерениях для души усопшего, чтобы почтить ее память. А вот употреблять спиртное ни в коем случае нельзя! Это широко распространенное суеверие весьма ошибочно. Замените алкоголь на гранатовый сок или минеральную воду. Наводить порядок на могилках следует заранее. Но если у человека нет на это возможности, можно осуществлять уборку и во время Родительского дня.

Лучше всего навестить могилку перед днем, на который планируется уборка. Ведь может понадобиться смена памятника или креста, покраска или смена оградки, замена столиков и сидения. Также, следует позаботиться об оформлении могилки: приобрести искусственные венки и цветы. А если человек хочет посадить живые цветы, то в порядок придется привести и надгробный холмик. Православная Церковь гласит, что самым правильным надгробием является крест. Современный рынок ритуальных услуг позволяет установить долговечную конструкцию. Например, крест из гранитного камня, не противоречит религиозным предписаниям. Допускается установление и обычного памятника с изображением на нем креста. Некоторые священники советуют первым делом, когда человек приезжает посещать могилку после зимы, зажечь на ней свечку и помолиться за упокой души, а затем уже приступать к уборке. Некоторые люди путают родительский день с родительскими субботами. Последних в году всего пять, а родительский день только один и всегда выпадает на вторник во вторую неделю после дня Светлой Пасхи.

В этот день существуют приметы. Например, во времена Древней Руси, на Родительский день рубили молодую осинку со свежими листочками и вносили ее на ночь в дом. Наутро смотрели: если листочки остались зелеными – жить всем во здравии и счастье. А вот если завяли, то кто-нибудь может серьезно заболеть. Есть и такая примета как топить баню для умерших, оставляя в ней чистые воду и белье. Живым нельзя было ходить в баню до рассвета. Если после посещения кладбища планировалось поминальное застолье, на подоконник обязательно ставилась тарелка с хлебными крошками для угощения душ. Также, это привязывалось к мощной защите жилья от сглаза. Погодные приметы тоже весьма интересные. Если на Родительский день была гроза и шел дождь, молодые девушки собирали воду в емкость, клали в нее золотой или серебряный предмет и умывались. Считалось, что таким образом можно сохранить красоту и молодость на долгие годы.