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Ожидание более 14 дней приема узкого специалиста нарушает права пациентов России

20:00 28.07.2019 Фото: pixabay.com
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Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тоже тридцать дней, а при онкологии тоже не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова.

Ожидание более 14 дней приема узкого специалиста нарушает права пациентов России
Тридцать дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идет об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней)

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача. Приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики — не более двадцати четырех часов. Узких специалистов — не более 14 дней, пишет РГ.
Тридцать дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идет об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней). Об этом напомнила в интервью «РГ» председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.
«Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тоже тридцать дней, а при онкологии тоже не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова», — сказала она.

А если человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, что делать? В этом случае медучреждение нарушает права человека на доступную медпомощь, поэтому пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. И страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней, пояснила Стадченко.

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