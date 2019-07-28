Все больше молодых людей ставят уколы ботокса

Девушки таким способом пытаются сохранить красоту лица, несмотря на небольшой срок действия этих препаратов. Они делают уколы регулярно каждые полгода и все время увеличивают дозировку, чтобы эффект был заметнее.

Еще несколько лет назад такие уколы делали только женщины в возрасте, чтобы разгладить сформировавшиеся морщины

Медики из США сообщили, что в последние годы молодые люди все раньше и раньше начинают выбирать уколы красоты, в том числе, опасный ботокс.

Исследователи говорят о том, что в последние годы мода на уколы красоты становится настолько распространенной, что делать их начинают без всяких на то показаний, для профилактики.

Еще несколько лет назад такие уколы делали только женщины в возрасте, чтобы разгладить сформировавшиеся морщины.

Сейчас же девушки уже после 20 лет начинают колоть ядовитые вещества себе в лоб и межбровье, чтобы не позволять морщинам появляться.

Девушки таким способом пытаются сохранить красоту лица, несмотря на небольшой срок действия этих препаратов. Они делают уколы регулярно каждые полгода и все время увеличивают дозировку, чтобы эффект был заметнее.

Психологи связывают данный процесс с культом моделей и действием соцсетей. Когда подписчики Кайли Дженнер или семьи Кардашьян замечают, что их кумиры сделали себе данные процедуры, поэтому тоже идут к специалистам, чтобы провести аналогичную процедуру, даже в тех случаях, когда нет показаний для ее применения.

В США статистика говорит о том, что в настоящий момент 41% молодых девушек осуществляет с помощью ботокса профилактику ранних морщин, при этом большинство уверено в эффективности такого метода и их не смущает, что ботокс — достаточно вредное вещество, которое также может давать побочные эффекты.

Также сейчас все активнее стали колоть ботокс и мужчины. В США около 10% клиентов являются мужчинами, так как в Америке лицам старше 18 лет не возбраняется поход к косметологам.

Ранее косметологи назвали все «за» и «против» уколов ботокса.

Источник: МедикФорум