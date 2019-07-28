Минутой молчания почтили память Виктора Кришталя в День ВМФ моряки Бердска

Одним фото на памятном камне бердским морякам стало больше. Сейчас на флоте служат 11 человек из Бердска. Морское братство подарило мэру тельняшку — душу моряка.

Старший прапорщик морской пехоты Виктор Кришталь умер 13 мая 2019 года

По традиции 28 июля люди в тельняшках, гюйсах, с кортиками и флотскими флагами собрались на аллее городского пара Бердска, где установлен памятный камень погибшим и умершим морякам. В этом году на одну фотографию на памятнике стало больше. Ушел из жизни Виктор Кришталь, ставший основателем бердского морского братства — союза моряков «Экипаж». Он инициатор установки памятного камня 15 лет назад, положивший традицию исторической реконструкции боев в День Победы. Именно он впервые организовал митинг в честь Дня Военно-морского флота, который теперь ежегодно проводится в Бердске.

Вечная память

Капитан третьего ранга Вадим Назимов, командовавший парадом, объявил минуту молчания, приказав снять головные уборы. Под звуки волн и крики чаек стояли бердские моряки, вспоминая Виктора Кришталя, своих товарищей, ушедших в мир иной, но оставшихся навсегда в их сердцах.

Цветы и свечи Виктору Кришталю

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Старшего прапорщика морской пехоты Виктора Кришталя не стало 13 мая 2019 года после тяжелой болезни. Его похоронили 15 мая на бердском кладбище.

— Он передавал свои навыки и жизненный опыт, многим ребятам помог попасть на службу в ВМФ. Виктор Владимирович навсегда останется в сердцах бердчан и всех, кто его знал, честным, прямолинейным и порядочным человеком, оставившим заметный след в жизни города и жителей, — уверен капитал третьего ранга Вадим Назимов, командовавший парадом. — Жизнь не стоит на месте. И фотографий на нашем памятнике с каждым годом будет все больше и больше. Но благодаря тому, что Виктор Кришталь вложил в наше сегодняшнее событие часть своей души, часть своей жизни, заложил традиции, мы сегодня стоим здесь. Он отдал жизнь за русский флот. Вечная память.

10 мая Виктор Кришталь отметил 60-летние. В этот день, принимая многочисленные поздравления и подарки от близких и родственников, он ни словом не обмолвился о том, как ему тяжело. Он вообще никогда не жаловался. Виктор Кришталь – человек мира. Всю свою жизнь он старался нести людям свет. Он участвовал в боевых действиях в Анголе, во Вьетнаме, награжден медалью «За отвагу», медалью Ушакова, медалью Нахимова и многими другими.

Вдова и дочь Виктора Владимировича до сих пор не оправились от невосполнимой утраты. Они со слезами возложили цветы к фотографии своего отца и мужа, зажгли свечу. Вдова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что морское братство не только помогло с похоронами — буквально все взяли на себя, но и сейчас поддерживают.

— Никто его и нас не забывает. Вадим Назимов и все ребята такие молодцы, они оградили нас от печальных хлопот. И сейчас звонят, приходят. Они откликаются мгновенно — по первому зову. Да и без звонка. Я постоянно чувствую поддержку ребят. Звонят даже знакомы с Дальнего Востока. Пока его помнят, он будет с нами, будет жив. Он был таким надежным тылом. Нам его очень не хватает, — рассказала вдова.

Мощь и сила флота

День ВМФ в Бердске

Представители всех российских флотов встали в строй в бердском парке, матросы и старшины, мичманы и капитаны, ветераны вооруженных сил, в разное время служившие в ВМФ. Они лучше других знают, что Россия — это великая морская держава.

Поздравив моряков с их профессиональным праздником, вице-мэр Бердска по соцполитике Сергей Носов напомнил, как они учат быть настоящими патриотами молодое поколение бердчан, напомнил о празднике водных видов спорта, прошедший накануне на пляже «Дюны», посвященный Дню ВМФ.

— Хочу вам пожелать прежде всего счастья и здоровья, чтобы во всех ваших делах был попутный ветер. С праздником! — выступил Носов.

В ответ морское собрание Бердска передало в подарок для главы города тельняшку — часть морской души.

— Я начал служить 30 лет назад, когда Советский Союз был в расцвете сил, когда армия была могущественной, когда советские корабли бороздили все океаны. А заканчивал службу, когда произошел развал. Наша армия начала выползать из дерьма, в котором она оказалась. В 2018 году я с внуками сел на машину и поехал во Владивосток на День ВМФ. Я поглядел на эту мощь, которую показал Тихоокеанский флот. Это было сильно. На следующий год собираюсь с внуками в Питер, там поглядеть, — высказался председатель Союза ветеранов вооруженных сил Бердска подполковник Анатолий Золотухин.

Депутат заксобрания Новосибирской области, почетный гражданин Бердска, капитан второго ранга Борис Прилепский убежден, что сибиряки — лучшие моряки. Которые никогда не подведут страну.

— Слава флоту! — троекратно прокричал Борис Васильевич.

Громогласное «ура» пронеслось в ответ над городским парком.

Флотское пополнение

Родные Данилы Козловского ждут его возвращения с Тихоокеанского флота

Сейчас 11 бердчан проходят срочную службу на флоте. Среди них Данила Козловский. Со словами признательности мамам моряков вручили цветы.

— Данила ушел служить в ноябре 2018 года. Осенью 2019-го уже вернется. Он служит во Владивостоке матросом на ракетном корабле. Конечно, переживаем. Мы созваниваемся постоянно. Судя по голосу, у него все хорошо. Всегда довольный, веселый. Ему очень нравится морская форма. И она ему очень идет. Он у нас высокий, красивый, — оценила «Курьер. Среда. Бердск» бабушка Данилы Любовь Николаевна.

Мама Елена Юрьевна добавила, что сын поступал в военное училище, но не прошел по здоровью. А после армии, точно возьмут. Он мечтает стать военным. И семья поддерживает его в этом, считая, что у него, спортивного человека, есть все данные служить Родине в Вооруженных силах.

Примечательно, что Данила Козловский и его семья — давние друзья «Курьер. Среда. Бердск», постоянные участники и победители конкурса именинников «Привет, Я родился!».

Нам нужны такие корабли на море…

Митинг в честь Дня ВМФ в Бердске начался с выноса знамен и поднятия флага. Раньше это всегда делал Виктор Кришталь…

Командовал парадом Вадим Назимов, капитан третьего ранга

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Уже более 300 лет русские моряки надежно защищают страну, одерживая блестящие победы на полях сражений, а в мирное время славные традиции ВМФ перенимают новые поколения моряков. Современный Военно-морской флот России — огромный сложный комплекс, который обеспечивает выполнение задач в условиях агрессии, защищает суверенитет страны, поддерживает мир и безопасность, обеспечивает присутствие РФ в мировом океане.

В 2018 году в состав ВМФ был принят малый ракетный корабль «Мытищи», в 2019 году планируется ввод трех аналогичных кораблей, ударным вооружение которых является ракета семейства «Калибр». Стоит отметить, что для этих ракет часть локационной системы производят на Бердском электромеханическом заводе. Всего для Балтийского флота построят 6 таких кораблей. А сейчас в арсенале ВМФ их 18. С 2018 года российский флот получил 416 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе атомные подводные лодки.

Обновленный 80-летний праздник

Тельняшка для мэра Бердска от моряков

Несколько десятков машин с Андреевскими стягами разъехались от городского парка. Кое-кто с детьми остался, чтобы помериться силами на силовых соревнованиях. Кто-то из моряков поздравлял с праздником сослуживцев, которые не смогли приехать на праздник или живут далеко.

В 2019 году Дню ВМФ исполняется 80 лет. В 1939 году народный комиссар военно-морского флота СССР Николай Кузнецов обратился в руководству страны с просьбой организовать специальный праздник для военных моряков. Правительство поддержало идею и назначило дату — 24 июля, день рождения легендарного адмирала Кузнецова. В 2006 году президент РФ Владимир Путин подписал указ: День ВМФ отмечать в последнее воскресенье июля.

День ВМФ — семейный праздник Арутюновых

Вечная память ушедшим