Повеселились: в пьянке рецидивист вонзил нож в собутыльника в Бердске

26 июля в 01.00 от дома по улице Карла Маркса бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 31-летнего мужчину с колото-резаным ранением бедра.

Выпили и устроили поножовщину жители Бердска

26 июля в 01.00 от дома по улице Карла Маркса бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 31-летнего мужчину с колото-резаным ранением бедра. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию,сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 28-летнего жителя Бердска, ранее судимого за кражу и разбой. Установлено, что накануне мужчины находились дома у подозреваемого, где распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры хозяин квартиры ударил потерпевшего ножом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.