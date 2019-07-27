Отпевание дома и в церкви

В последний путь умершего провожают отпеванием

После смерти душа усопшего переходит в новую форму жизни в мире ином. Этот переход сопровождается церковными проводами в последний путь. Поэтому организовать его нужно со всеми почестями и достойно. В православии существует обряд отпевания, который отмаливает грехи усопшего, позволяет раскаяться его душе и дать благословение переродиться. Отпевание является торжественной процедурой при погребении человека. Обряд можно проводить как в церкви, так и дома с приглашением в него батюшки. Также, у отпевания все же есть некоторые ограничения и свои особенности, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы душа усопшего могла покоиться с миром спокойно.

Православная церковь дает разрешение на отпевание монахов, детей до семи лет, на Пасху и для мирских людей, ушедших естественной или насильственной смертью. Тех, кто самостоятельно покончил со своей жизнью – отпевать нельзя! Самоубийство считается грехом, ведь человек сам отвергнул священный Божий дар — жизнь. При этом если человек был душевнобольным, то в церкви допускается заочное отпевание специальными молитвами. В другом же случае также существует строго определенный назидательный чин «Молитвенное утешение сродников живот свой самовольно скончавшаго». Поэтому любая душа будет отправлена в мир иной с благословлением.

Обряд отпевания по своей организации чем-то схож с панихидой. Их отличие заключается в том, что панихида может производиться несколько раз по одному и тому же усопшему человеку, в отличие от отпевания. А «последование мертвенное» совершается лишь единожды над телом умершего.

Обряд отпевания

Отпевание в церкви происходит следующим образом. Открытый гроб с усопшим вносят вовнутрь церкви под громкий колокольный звон и ставят на подставки. Вокруг гроба собираются близкие и родные умершего, а священник начинает читать уповальные молитвы по очереди. Затем церковный хор поет «Вечную память» и зачитывается прощальная молитва. Под пение «Святый Боже» гроб выносят из церкви. Перед тем как окончательно забить крышку гроба и опустить его в землю, священник посыпает, крестя тело усопшего пригоршней земли и произнося вновь молитвы. Когда гроб опускают в могилу — поется лития. После того, как гроб закопали, в ноги погребенного устанавливается крест. Засыпают могилу также под молитвы.

Готовимся к отпеванию

Как правильно вести себя во время обряда отпевания? Самое главное, что те люди, которые пришли на эту процедуру, провожая покойного в последний путь, должны молиться искренне и душевно. При этом они должны внимательно слушать священника, смотря на алтарь. Во время отпевания необходимо соблюдать тишину. Гроб с умершим ставится к алтарю головой, чтобы было видно лицо человека. Родные люди усопшего держат в руках зажженные свечи. После того, как церемония была проведена, свечи тушат. Собравшиеся кланяются покойному, просят у него прощения за все обиды, причиненные во время жизни. Напоследок целуют икону, находящуюся у него на груди. Когда все близкие и родные попрощались с усопшим, священник убирает икону, и накрывает тело покрывалом.

Одеваться для отпевания нужно траурно. Одежда должна быть скромной и максимально закрытой, как для мужчин, так и для женщин. Женщинам необходимо покрыть голову черным платком. Бижутерия исключается. Допускается ношение часов и обручального кольца.

Где проводить

По канонам Православной церкви правильным является отпевание именно в храме. Если родственники или близкие люди умершего настоятельно просят провести отпевание дома, церковь допускает это исключение, но оно является крайней мерой. Причины, по которым люди просят отпеть усопшего, бывают достаточно разными. Например, не хватает средств производить транспортировку до церкви, а из нее на кладбище. Либо же храм находится далеко от населенного пункта, где умер человек. Иногда попросту нет времени на все процедуры, а отпеть покойного хочется.

Обряд отпевания не следует проводить в морге. Но если нет никакой другой возможности, священник должен получить специальное разрешение на эту процедуру. Церковь допускает возможность отпевания сразу нескольких человек в одном зале.

Процедура отпевания производиться Церковью совершенно бесплатно. Родные или близкие человека по произвольному желанию вносят пожертвования на нужды и блага храма.

Единственное, что потребует затраты средств – это покупка необходимых атрибутов для отпевания усопшего. В них входят покрывало, крестик, венчик, разрешительная молитва, маленькая иконка и церковные свечи.

В среднем, цена пожертвования церкви по Новосибирску и новосибирской области составляет 2-4 тысячи рублей. Но если священник называет определенную твердую стоимость обряда, лучше обратиться в другое место, где к традициям относятся уважительно, соблюдая все Божие таинства отпевания усопшего.