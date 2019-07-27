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Красота / Общество

Как быстро уснуть и хорошо выспаться?

21:44 27.07.2019 Фото: pixabay.com
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Быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну.

Как быстро уснуть и хорошо выспаться?
Водные процедуры за полтора часа до сна помимо прочего увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут

Исследователи из Университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 градуса по Цельсию). Об этом пишет Medicalxpress.
Вместе с коллегами американские ученые проанализировали более пяти тысяч исследований, касающихся влияния на сон теплой и горячей воды.

Так была определена оптимальная температура воды. Водные процедуры за полтора часа до сна помимо прочего увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.

Ранее российский врач-терапевт предупредил, что не стоит подолгу отмокать в воде, так как при этом смывается полезная микрофлора, защищающая от патогенной флоры. По этой же причине не стоит усиленно тереть кожу мочалкой. Мыться он посоветовал каждый день.

Источник: РГ

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