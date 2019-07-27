Введут ли плату за аборты в России?

В России в прошлом году было сделано 395 тысяч абортов. Большинство из них — по медицинским показаниям.

Если женщина хочет сделать аборт, с ней проводится разъяснительная работ

В России в прошлом году было сделано 395 тысяч абортов. Большинство из них — по медицинским показаниям. Об этом рассказала «РГ» председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

«Аборты свести к нулю, в принципе, невозможно. Примеры опыта других стран показывают, что как только начинают запрещать аборты, их начинают делать нелегально. В результате многие женщины не могут иметь детей или вовсе могут погибнуть в результате этой операции», — сказала Стадченко.

И продолжила: если сделать аборты по немедицинским показаниям платными, многие женщины начнут искать, где дешевле, и опять же получать эту услугу «подпольно». Ведь часто женщина делает такой шаг по «социальным показаниям». Так что это тоже не выход.

Должен быть разумный способ борьбы с абортами, говорит глава федерального фонда ОМС. Минздрав ведет работу в этом направлении. Если женщина хочет сделать аборт, с ней проводится разъяснительная работа. Специалисты информируют о возможных негативных последствиях прерывания беременности, угрозы наступления дальнейшего бесплодия, пытаются объяснить необходимость сохранения жизни будущему ребенку.