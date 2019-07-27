211 человек задержали на несогласованной акции в Москве

Задержан Илья Яшин, Алексей Навальный сейчас под домашним арестом

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Еще до этого в центре столицы начались задержания ее участников — в автозаках оказалось несколько десятков человек.

По данным «ОВД-Инфо», их число достигло 211 человек.

Мероприятие проходит без большинства лидеров оппозиционных сил — еще до начала мероприятия в субботу они были задержаны. В частности, о своем задержании сообщил президент Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Задержали и Дмитрия Гудкова — его отвезли в ОВД «Коптево», а также не допущенную к выборам Юлию Галямину — она сообщила РБК, что ее везут в ОВД «Хорошево-Мневники».

Задержан и председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин — как написал его адвокат Вадим Прохоров в Facebook, его клиента доставили в Троицкий районный суд в Новой Москве; в пресс-службе суда РБК сообщили, что дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении Яшина уже началось. Основатель ФБК Алексей Навальный находится под административным арестом — 24 июля его приговорили к 30 суткам содержания под стражей за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Почти у всех видных представителей оппозиционных сил или у их родственников в пятницу вечером и в ночь на воскресенье проводились обыски. Визиты правоохранители нанесли и по месту жительства или регистрации зарегистрированных кандидатов — об этом сообщали Дарья Беседина и Дмитрий Клочков.

Сама акция на Тверской проходит в условиях повышенных мер безопасности. Правоохранительные органы на неделе напоминали о том, что она не согласована городскими властями, и предупреждали организаторов и участников об ответственности. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможных провокациях, добавив, что «попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут».

Нынешней акции на Тверской предшествовали две аналогичные — они прошли в Москве 14 и 20 июля. В минувшую субботу на проспекте Сахарова, по оценке «Белого счетчика», собрались более 22 тыс. недовольных отказом в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму. В столичном главке полиции давали более скромную оценку числа участников — 12 тыс. человек. Против полутора десятков организаторов акции 14 июля, прошедшей у Мосгоризбиркома, прокуратура начала административное расследование.

Протестные выступления в Москве начались после массового отказа представителям оппозиционных сил в регистрации на выборах в столичный парламент, назначенных на 8 сентября. В Мосгоризбиркоме объяснили отказы превышением допустимого уровня брака в собранных в поддержку кандидатов подписях. В Мосгорсуд подали почти 30 исковых заявлений, авторы которых оспаривают решения окружных избирательных комиссий и МГИКа по выборам в столичный парламент.

Источник: РБК