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211 человек задержали на несогласованной акции в Москве

19:09 27.07.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Протестные выступления в Москве начались после массового отказа представителям оппозиционных сил в регистрации на выборах в столичный парламент, назначенных на 8 сентября.

211 человек задержали на несогласованной акции в Москве
Задержан Илья Яшин, Алексей Навальный сейчас под домашним арестом

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Еще до этого в центре столицы начались задержания ее участников — в автозаках оказалось несколько десятков человек.

По данным «ОВД-Инфо», их число достигло 211 человек.

Мероприятие проходит без большинства лидеров оппозиционных сил — еще до начала мероприятия в субботу они были задержаны. В частности, о своем задержании сообщил президент Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Задержали и Дмитрия Гудкова — его отвезли в ОВД «Коптево», а также не допущенную к выборам Юлию Галямину — она сообщила РБК, что ее везут в ОВД «Хорошево-Мневники».

Задержан и председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин — как написал его адвокат Вадим Прохоров в Facebook, его клиента доставили в Троицкий районный суд в Новой Москве; в пресс-службе суда РБК сообщили, что дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении Яшина уже началось. Основатель ФБК Алексей Навальный находится под административным арестом — 24 июля его приговорили к 30 суткам содержания под стражей за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Почти у всех видных представителей оппозиционных сил или у их родственников в пятницу вечером и в ночь на воскресенье проводились обыски. Визиты правоохранители нанесли и по месту жительства или регистрации зарегистрированных кандидатов — об этом сообщали Дарья Беседина и Дмитрий Клочков.

Сама акция на Тверской проходит в условиях повышенных мер безопасности. Правоохранительные органы на неделе напоминали о том, что она не согласована городскими властями, и предупреждали организаторов и участников об ответственности. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможных провокациях, добавив, что «попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут».
Нынешней акции на Тверской предшествовали две аналогичные — они прошли в Москве 14 и 20 июля. В минувшую субботу на проспекте Сахарова, по оценке «Белого счетчика», собрались более 22 тыс. недовольных отказом в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму. В столичном главке полиции давали более скромную оценку числа участников — 12 тыс. человек. Против полутора десятков организаторов акции 14 июля, прошедшей у Мосгоризбиркома, прокуратура начала административное расследование.

Протестные выступления в Москве начались после массового отказа представителям оппозиционных сил в регистрации на выборах в столичный парламент, назначенных на 8 сентября. В Мосгоризбиркоме объяснили отказы превышением допустимого уровня брака в собранных в поддержку кандидатов подписях. В Мосгорсуд подали почти 30 исковых заявлений, авторы которых оспаривают решения окружных избирательных комиссий и МГИКа по выборам в столичный парламент.

Источник:  РБК

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От редакции

Почему не допускают оппозицию до выборов?

Гость, 27 июля 2019 19:33
Профессиональные протестУты??! На подсосе у ходорковского??! Наивные граждане верят, что ходор, который в сенате сша обещал разоружить Россию до трусов, искренне желает РФ процветания??!
Аноним, 27 июля 2019 19:49
НВР: потому что ЕДРО и кремлевские-московские -собянинские хотят пилить бюджет сами, без всяких посторонних "независимых депутатов"..) и чтобы потом не задавали неудобных вопросов,типа, откуда у заммэра Москвы скопилось недвиги на 1,5 млрд рублей...))
кто там еще верил в честные 146% выборы"? )

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