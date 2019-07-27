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Путин погрузился на дно Финского залива к затонувшей советской подлодке Щ-308

18:56 27.07.2019 Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Цель погружения — затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка. Субмарина была обнаружена экспедицией Русского географического общества.

Путин погрузился на дно Финского залива к затонувшей советской подлодке Щ 308
Путин погрузился в батискафе на дно Черного моря у берегов Крыма в 2015 году

Президент России Владимир Путин в субботу начал глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате «C-explorer 3.11», пишет Интерфакс.

Цель погружения — затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308. Субмарина была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО).

Путин давно интересуется подводными исследованиями и неоднократно принимал участие в экспедициях РГО.

Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году — с помощью глубоководного аппарата «Мир» он совершил погружение на дно Байкала, чтобы ознакомиться с флорой, фауной и природными ресурсами уникального озера.

В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег», а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Кроме того, президент уже дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива, там, где затоплена часть античного города Фанагория.

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От редакции

Хотели бы погрузиться на дно какого моря или океана?

Наташа N., 27 июля 2019 20:08
Ни чести (вроде офицер), ни совести... В в Сибири национальная катастрофа (мое мнение), а он развлекается, уму не постижимо!..

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