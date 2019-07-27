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Не работает светофор на пересечении Красной Сибири и Ленина. Никуда не дозвониться!

18:41 27.07.2019
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Если сперва мне хотелось проявить гражданскую сознательность с неработающим светофором (в Новосибирске есть отдельный номер для таких проблем и там всегда берут трубку), то теперь меня возмущает сама ситуация

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:

Добрый день! Сегодня (суббота, 27 июля, 15:40) не работал светофор на пересечении Красной Сибири и Ленина. Он завис: в одном направлении всё время зеленый+жёлтый, в другом красный+желтый. Водители едут как попало, кто-то стоит и ждёт, кто-то летит, т.к. знает, что это зависший сигнал. Перекресток очень оживленный. Я попыталась дозвониться в ГИБДД, суббота, там трубки не берут. Я попыталась сообщить по номеру 102, т.к. ситуация действительно опасная. И там тоже не берут трубку! А если бы ограбление или что похуже? По субботам моя милиция меня не бережёт? Даже не ночь на дворе, но больше смысла в колокол звонить, чем в правоохранительные органы. Если сперва мне хотелось проявить гражданскую сознательность с неработающим светофором (в Новосибирске есть отдельный номер для таких проблем и там всегда берут трубку), то теперь меня возмущает сама ситуация. Куда звонить в выходные, если произошло ЧП? Очень надеюсь, что никто не разобьётся на этом перекрестке сегодня.

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От редакции

Какие есть способы еще сообщить о неработающем светофоре?

Аноним, 27 июля 2019 19:48
Вон Leonz сразу в 911 звонит, чтобы наверняка

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