Фото: нашел немного автономеров в луже около Чайки

С удовольствием верну.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал роман:

9134546963

Нашел немного номеров в луже возле чайки, с удовольствием верну. автономера

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