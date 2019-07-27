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Недвижимость / Общество

Больше всего строят жилья в Новосибирской области в СФО

17:50 27.07.2019 Фото: pixabay.com
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В этом году за полгода жилья ввели меньше на 6%, чем за этот же период в 2018 году.

Больше всего строят жилья в Новосибирской области в СФО
Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (655 тыс. кв. м.)

О жилищном строительстве в Сибирском федеральном округе

В январе – июне 2019 года в Сибирском федеральном округе введено
2,4 млн. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 6% меньше, чем в январе – июне 2018 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (655 тыс. кв. м.), сообщает

Новосибирскстат.

 Ввод в действие жилых домов в январе – июне 2019 года

 

  Тыс. кв. м. общей площади жилых помещений В % к январю – июню 2018 года В % к итогу
Сибирский федеральный округ 2423,2 94,0 100,0
Республика Алтай 35,6 45,9 1,5
Республика Тыва 30,5 117,8 1,3
Республика Хакасия 84,5 95,5 3,5
Алтайский край 308,9 78,2 12,7
Красноярский край 419,1 93,6 17,3
Иркутская область 337,0 109,5 13,8
Кемеровская область 244,4 127,2 10,1
Новосибирская область 655,0 104,9 27,0
Омская область 212,1 123,1 8,8
Томская область 96,1 39,1 4,0

 

 

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