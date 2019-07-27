Больше всего строят жилья в Новосибирской области в СФО

В этом году за полгода жилья ввели меньше на 6%, чем за этот же период в 2018 году.

Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (655 тыс. кв. м.)

О жилищном строительстве в Сибирском федеральном округе

В январе – июне 2019 года в Сибирском федеральном округе введено

2,4 млн. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 6% меньше, чем в январе – июне 2018 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (655 тыс. кв. м.), сообщает

Новосибирскстат.

Ввод в действие жилых домов в январе – июне 2019 года