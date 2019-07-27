Больше всего строят жилья в Новосибирской области в СФО

О жилищном строительстве в Сибирском федеральном округе
В январе – июне 2019 года в Сибирском федеральном округе введено
2,4 млн. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 6% меньше, чем в январе – июне 2018 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (655 тыс. кв. м.), сообщает
Новосибирскстат.
Ввод в действие жилых домов в январе – июне 2019 года
|Тыс. кв. м. общей площади жилых помещений
|В % к январю – июню 2018 года
|В % к итогу
|Сибирский федеральный округ
|2423,2
|94,0
|100,0
|Республика Алтай
|35,6
|45,9
|1,5
|Республика Тыва
|30,5
|117,8
|1,3
|Республика Хакасия
|84,5
|95,5
|3,5
|Алтайский край
|308,9
|78,2
|12,7
|Красноярский край
|419,1
|93,6
|17,3
|Иркутская область
|337,0
|109,5
|13,8
|Кемеровская область
|244,4
|127,2
|10,1
|Новосибирская область
|655,0
|104,9
|27,0
|Омская область
|212,1
|123,1
|8,8
|Томская область
|96,1
|39,1
|4,0