Более 33 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья в Новосибирской области

На начало 2018 года в очереди на получение жилья в Новосибирской области состояло 33,3 тысячи семей, из них 12 тысяч в г. Новосибирске, сообщает Новосибирскстат.
В течение года получили жилье и улучшили жилищные условия 1143 семьи (3,4% от числа семей состоящих на учете), из них в г. Новосибирске – 287 семей (2,4%). На каждую семью в среднем выделено 45 кв. м площади. Из 52 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 12 тыс. кв. м получено в домах – новостройках (в 2017 г. 37 и 11 тыс. кв. м соответственно).
По состоянию на конец 2018 года на учете для получения жилья в области состояло 33,5 тысячи семей (3,2% от общего числа семей), из них 12 тысяч в г. Новосибирске (2,1%).
Предоставление гражданам жилых помещений в
Новосибирской области в 2017-2018 гг.
|2017
|2018
|2018 в % к 2017
|Справочно:
2017 в % к 2016
|Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, единиц
|853
|1143
|134,0
|79,4
|Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, человек
|2032
|2808
|138,2
|62,6
|Общая заселенная площадь, кв. м.
|37040
|52113
|140,7
|68,1
|в том числе в домах – новостройках, кВ. м.
|10689
|11562
|108,2
|69,5
|Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц
|33325
|33490
|100,5
|103,7