Более 33 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья в Новосибирской области

В течение года получили жилье и улучшили жилищные условия 1143 семьи (3,4% от числа семей состоящих на учете), из них в г. Новосибирске – 287 семей (2,4%).

Из 52 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 12 тыс. кв. м получено в домах – новостройках (в 2017 г. 37 и 11 тыс. кв. м соответственно

На начало 2018 года в очереди на получение жилья в Новосибирской области состояло 33,3 тысячи семей, из них 12 тысяч в г. Новосибирске, сообщает Новосибирскстат.

В течение года получили жилье и улучшили жилищные условия 1143 семьи (3,4% от числа семей состоящих на учете), из них в г. Новосибирске – 287 семей (2,4%). На каждую семью в среднем выделено 45 кв. м площади. Из 52 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 12 тыс. кв. м получено в домах – новостройках (в 2017 г. 37 и 11 тыс. кв. м соответственно).

По состоянию на конец 2018 года на учете для получения жилья в области состояло 33,5 тысячи семей (3,2% от общего числа семей), из них 12 тысяч в г. Новосибирске (2,1%).

Предоставление гражданам жилых помещений в

Новосибирской области в 2017-2018 гг.