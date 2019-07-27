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Более 33 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья в Новосибирской области

17:44 27.07.2019 Фото: pixabay.com
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В течение года получили жилье и улучшили жилищные условия 1143 семьи (3,4% от числа семей состоящих на учете), из них в г. Новосибирске – 287 семей (2,4%).

Более 33 тысяч семей стоят в очереди на улучшение жилья в Новосибирской области
Из 52 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 12 тыс. кв. м получено в домах – новостройках (в 2017 г. 37 и 11 тыс. кв. м соответственно

На начало 2018 года в очереди на получение жилья в Новосибирской области состояло 33,3 тысячи семей, из них 12 тысяч в г. Новосибирске, сообщает Новосибирскстат.

В течение года получили жилье и улучшили жилищные условия 1143 семьи (3,4% от числа семей состоящих на учете), из них в г. Новосибирске – 287 семей (2,4%). На каждую семью в среднем выделено 45 кв. м площади. Из 52 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 12 тыс. кв. м получено в домах – новостройках (в 2017 г. 37 и 11 тыс. кв. м соответственно).

По состоянию на конец 2018 года на учете для получения жилья в области состояло 33,5 тысячи семей (3,2% от общего числа семей), из них 12 тысяч в г. Новосибирске (2,1%).

Предоставление гражданам жилых помещений в
Новосибирской области в 2017-2018 гг.

 

  2017 2018 2018 в % к 2017 Справочно:

2017 в % к 2016
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, единиц 853 1143 134,0 79,4
Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, человек 2032 2808 138,2 62,6
Общая заселенная площадь, кв. м. 37040 52113 140,7 68,1
в том числе в домах – новостройках, кВ. м. 10689 11562 108,2 69,5
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц 33325 33490 100,5 103,7

 

 

 

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