Олимпиада в Бердске: Не погаснут костры геологов

Бердск гостеприимно встретил участников олимпиады юных геологов

Торжественно открылась ХII всероссийская полевая олимпиада юных геологов 27 июля в в детском лагере «Юбилейный» в Бердске. Город впервые принимал участников состязаний исследователей недр.

Команда ребят из Алтайского края с нетерпением ждала начала открытия олимпиады на крыльце своего домика. Один из руководителей команды Татьяна Спивакова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они еще утром 26 июля приехали в Бердск. День провели в подготовке к соревнованиям. В общем, настраивались. Опыт в прохождении испытаний у ребят уже есть — они не раз участвовали в олимпиаде юных геологов. У исследователей есть и опыт работы в полевых условиях. Они неоднократно ездили на практику в артель старателей «Поиск», а также Каменушинское месторождение. Трое девчонок и пять мальчишек думают в будущем связать связать свою жизнь с геологией.

39 команд из разных регионов России, а также зарубежья, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Монголии, прошли парадом и построились на стадионе, чтобы получить напутствия высоких гостей, приехавших на церемонию открытия.

Автор видео Галина Панчева



У каждой команды свой колорит, каждая из них эффектно смотрелась на большом футбольном поле.

Участников олимпиады приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— Добро пожаловать в Новосибирскую область. Думаю, что ХII олимпиада пройдет четко, интересно, честно. В этом году нам не просто выпала честь принимать олимпиаду в Новосибирской области, но и представилась возможность познакомить с нашим замечательным регионом. А Новосибирская область, как и все, особенная, она богата, может быть, не объемом, а разнообразием природных ресурсов: это и нефть, и уголь, и золото. Но самое большое наше богатство — это люди и знания. Благодаря сибирским ученым формировалась история освоения богатств центральной и восточной Сибири. Я назову только такие имена, как академик Андрей Трофимук, основатель института геологии и геофизики сибирского отделения, Алексей Канторович, ныне научный руководитель института нефтегаза и геофизики, и целую плеяду ученых, которые помогали формировать славу России. Хочу пожелать вам интересных дней на олимпиаде, интересных соревнований, везения и самое главное — чтобы вы привнесли свою толику знаний в это наследство, это богатство, которое сконцентрировано на новосибирской земле.

Автор видео Галина Панчева



Заместитель руководителя федерального агентства по недропользованию Андрей Морозов поздравил юных геологов с очередной олимпиадой. Он отметил, что состязания проводятся обычно в крупных горнорудных, нефтегазоносных провинциях. И это не случайно, так как такие области нуждаются в открытии, расширении своих минерально-сырьевых баз, которые являются основой развития минерально-сырьевых комплексов, производственных геологических и горнодобывающих предприятий.

— Открытие новых месторождений — это задача геологов. Задача геологов старшего поколения и подрастающего, — подчеркнул Морозов.

Автор видео Галина Панчева



— Стало традицией передавать опыт старшего поколения подрастающему с тем, чтобы у нас была смена, чтобы мы знали, что геологические костры не погаснут, открытия не прекратятся, вы будете также дружны, находчивы, смелы и упорны в достижении цели. Без этого в геологии нельзя. Чтобы вам дальше двигаться по жизни после этих соревнований, научитесь отвечать на один вопрос, чисто наш геологический: почему руда есть там, где она есть, почему руды нет там, где ее нет. Научившись отвечать на этот вопрос, вы почувствуете себя причастным к нашей геологии, — обратился к участникам соревнований президент РОСГЕО Виктор Орлов.

Автор видео Галина Панчева



Флаг всероссийской олимпиады подняли представители команды Кузбасса — победители соревнований 2018 года. Старт состязаниям был дан.

Настоящее шоу для юных геологов с зажигательными танцами и песнями устроили новосибирские артисты.

Автор видео Галина Панчева



После торжества все гости праздника последовали на выставку «Геология и мы», которую открыли, символично перерезав красную ленту, Андрей Травников, Андрей Морозов и Виктор Орлов.

Валерия Башарова из команды «Томские университеты» с воодушевлением рассказывает об экспонатах своей выставки:

— Томская область славится своим месторождением опалов. Месторождений опалов много, но Томская область отличается тем, что здесь представлены все семь разновидностей опалов.

Когда-то тетя и дядя Валерии, геологи, предложили племяннице сходить в музей, а там ребят пригласили в школу юного геолога. Школьница сходила на несколько занятий, ей стало интересно. С тех пор она не переставала заниматься.

На вопрос, что она находила в экспедициях, Валерия взяла с выставки предмет, похожий на толстый карандаш.

— Белемнит я нашла в Крыму. Это моллюск. Его раковина не сохраняется, только ее содержимое. Оно забивается известковым материалом и сохраняется. Белемниты еще называют папиросами. За внешнее сходство.

Валерия рассказала, что в экспедициях она была более трех раз. В этом году томичка окончила школу и сдала документы в вуз, хочет получить профессию геолога. Девушка пока не знает, зачислили ли ее или нет.

Олимпиада продлится до 5 августа. Юных геологов ждут такие соревнования, как «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Организация полевой стоянки», «Минералогия», «Палеонтология», «Описание геологического памятника», «Шлиховое опробование», «Нефтяная геология» и другие.