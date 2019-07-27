Найден пакет с детскими вещами в маршрутке № 13

Обращаться по т.89513977538

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ВИКТОР:

Найден пакет с детскими вещами в маршрутке № 13. Обращаться по т.89513977538

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