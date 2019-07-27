На проект укрепления берегов 5 млн рублей получил Бердск

Скорее всего берег будут укреплять бутовым камнем. На реализацию проекта потребуется не менее 200 тыс. рублей.

На олимпиаде юных геологов мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал высоким гостям о программе, направленной на укрепление берегов

Подписали соглашение на получение средств для проекта берегоукрепления в Бердске на торжественном открытии ХII всероссийской полевой олимпиады юных геологов 27 июля в детском лагере «Юбилейный».

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, 5 млн на проект берегоукрепления выделила область и 550 тыс. составляет софинансирование из местного бюджета. Планируется укрепить 5 км берега от «Чайки» до парка отдыха «На камнях».

— Получается, что до конца года мы полностью оплачиваем готовый проект. У нас срок по оплате до декабря 2019 года. А в следующем году будем просить деньги, думаю нам поможет ВерхнеОбьрегионводхоз», который занимается эксплуатацией Новосибирского водохранилища. Он планируют оказать содействие с поездками в Москву. Возможно, нам из федерального бюджета какую-то сумму выделят, — пояснила Шерстобитова.

На укрепление береговой полосы, которое будет рассматриваться как объект капитального строительства, потребуется минимум 200 млн рублей, отметила Светлана Васильевна.

— Министерство природных ресурсов разрабатывало три варианта, средняя цена получилась такой. Скорее всего берег будут укреплять бутовым камнем. Если тратить 5 млн рублей на проектную документацию, то нужно иметь надежный и капитальный объект, — подчеркнула Шерстобитова.

Бердск преподнес участникам олимпиады подарок — песчаную фигурку мамонтенка. Ведь именно этот вымерший зверь является символом состязаний юных геологов. Когда высокие гости, прибывшие на олимпиаду, осматривали фигурку, мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал о программе, направленной на укрепление берегов. Гости пошутили: стройте, но только не из песка.