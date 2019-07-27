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На проект укрепления берегов 5 млн рублей получил Бердск

14:50 27.07.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Скорее всего берег будут укреплять бутовым камнем. На реализацию проекта потребуется не менее 200 тыс. рублей.

На проект укрепления берегов 5 млн рублей получил Бердск
На олимпиаде юных геологов мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал высоким гостям о программе, направленной на укрепление берегов

Подписали соглашение на получение средств для проекта берегоукрепления в Бердске на торжественном открытии ХII всероссийской полевой олимпиады юных геологов 27 июля в детском лагере «Юбилейный».

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, 5 млн на проект берегоукрепления выделила область и 550 тыс. составляет софинансирование из местного бюджета. Планируется укрепить 5 км берега от «Чайки» до парка отдыха «На камнях».

— Получается, что до конца года мы полностью оплачиваем готовый проект. У нас срок по оплате до декабря 2019 года. А в следующем году будем просить деньги, думаю нам поможет ВерхнеОбьрегионводхоз», который занимается эксплуатацией Новосибирского водохранилища. Он планируют оказать содействие с поездками в Москву. Возможно, нам из федерального бюджета какую-то сумму выделят, — пояснила Шерстобитова.

На укрепление береговой полосы, которое будет рассматриваться как объект капитального строительства, потребуется минимум 200 млн рублей, отметила Светлана Васильевна.

— Министерство природных ресурсов разрабатывало три варианта, средняя цена получилась такой. Скорее всего берег будут укреплять бутовым камнем. Если тратить 5 млн рублей на проектную документацию, то нужно иметь надежный и капитальный объект, — подчеркнула Шерстобитова.

Бердск преподнес участникам олимпиады подарок — песчаную фигурку мамонтенка. Ведь именно этот вымерший зверь является символом состязаний юных геологов. Когда высокие гости, прибывшие на олимпиаду, осматривали фигурку, мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал о программе, направленной на укрепление берегов. Гости пошутили: стройте, но только не из песка.

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