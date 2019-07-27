Нарушение обмена веществ грозит инвалидностью

Ожирение — хроническое заболевание системы обмена веществ

Без метаболизма невозможна жизнь человека. Метаболизм — обмен веществ — совокупность взаимосвязанных химических реакций. Нарушение обмена веществ приводит к развитию заболеваний.

Причины:

• Избыточное потребление жирного и сладкого угнетает иммунную систему.

• Повышается холестерин, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы.

• Сидение на диетах может спровоцировать гормональные нарушения.

Симптомы нарушения метаболизма: избыток или недостаток веса, бессонница, сухость кожных покровов, разрушение зубов, одышка.

Есть врожденное нарушение обмена веществ — болезнь Гирке.

Организм производит недостаточное количество фермента необходимого для расщепления гликогена. Такой ребенок отстает в весе, у него увеличивается печень, снижается сахар в крови.

Ожирением страдает 30% населения планеты

Ожирение — хроническое заболевание системы обмена веществ. Как отмечает врач-эндокринолог Александра Сударикова, чаще больные обращаются к доктору не по причине лишнего веса, а с осложнениями — гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

— Сахарный диабет — группа заболеваний, характеризующихся стойким повышением уровня сахара в крови, с последующим развитием осложнений, в том числе и тяжелых, инвалидизирующих.

Сахарный диабет делят на два основных типа: 1 тип – инсулинозависимый, 2 тип – инсулинонезависимый. Последним страдают 90% всех диабетиков.

При сахарном диабете 2 типа в числе главных причин развития стоит ожирение. Жировая ткань гормонально активна, она снижает чувствительность клеток к инсулину, а без его воздействия глюкоза не может попасть в клетки, остается в крови в повышенном количестве при ее недостатке внутри клетки, что ведет к серьезным биохимическим изменениям во всем организме.

— Главным критерием диагноза является лабораторное подтверждение повышения сахара в крови, — говорит Александра Викторовна. — С 2011 года Всемирной организацией здравоохранения используется показатель — гликированный гемоглобин, являющийся точным маркером не только диагноза, но и запущенности заболевания. Для выявления же истинной причины болезни необходимы дополнительные методы исследования: биохимические и гормональные показатели крови, УЗИ.

Нарушение белкового обмена провоцируют беременность, снижение иммунитета, нарушения эндокринной системы (гипотереоз).



Эта ужасная подагра

Подагра хроническое заболевание, образующееся как следствие нарушения обмена мочевой кислоты. Чаще возникает в возрасте после 50 лет.

Причины: переедание, злоупотребление пивом, гиподинамия, курение, гормональные нарушения (у женщин менопауза).

Для диагностики пациент сдает биохимический анализ крови, где обнаруживается высокий уровень уратов.

При лечении этого заболевания наряду с медикаментозной терапией важное значение имеет диета: ограничение соли, жирного мяса, грибов, шоколада, бобовых культур.

Профилактика метаболических нарушений

Правильное питание. Углеводы должны составлять не более 50% рациона. Простые заменяйте сложными. Вместо сладкого употребляйте каши (овсяную, гречневую), хлеб с отрубями. Меньше соли, особенно если у вас повышенное давление. Питайтесь дробно.

Физическая активность. Не нужно бегать марафоны. Ходите пешком. Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте.

Контролируйте артериальное давление. Для домашнего использования подходят полуавтоматические и автоматические электронные тонометры. Они просты в использовании и позволяют получить точные данные.

Регулярно обследуйтесь. Сдавайте общий анализ и на уровень глюкозы в крови. Делайте ЭКГ.

Лучшее начало дня — стакан теплой воды с долькой лимона. Такой напиток освежает, тонизирует, укрепляет иммунитет.

Не занимайтесь самолечением. Грамотно прописать схему лечения сможет только врач.