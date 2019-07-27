Как выбрать готовый шашлык в магазине?

Чтобы уменьшить количество канцерогенов у подгоревшего шашлыка, необходимо срезать обуглившиеся места

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине для тех, кто не хочет мариновать мясо самостоятельно.

В организации призвали выбирать известного производителя. Необходимо обратить внимание и на состав продукта. Он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях, подчеркнули в Роскачестве.

На этикетке мясного полуфабриката указаны категории, которые позволят сделать выбор в пользу любимого вида мяса. Категории А и Б означают, что это постный шашлык с низким содержанием жировой и соединительной тканей.

Категории Г и Д указывают на шашлык с высоким содержанием жира и соединительной ткани. При этом его биологическая ценность ниже прежде всего по содержанию полноценного белка и незаменимых аминокислот. При выборе шашлыка надо обязательно обращать внимание на дату изготовления — особенно если не планируется готовить его сразу.

При покупке нарезанного и замаринованного шашлыка следует оценить размер и массу кусочков. По размеру и массе они должны быть максимально однородны, для того чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур и для того чтобы на шампуре шашлык равномерно доходил до готовности. Равномерность размера кусочков обеспечит равномерность прожарки, а значит, вкусный и безопасный продукт в готовом виде.

Также важно, чтобы структура мяса была плотной. При этом гнилостный запах несвежего шашлыка невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, подчеркнули в Роскачестве.

Если вы все-таки решили мариновать мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов, заключили в организации.

Ранее, в апреле, врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» дала рекомендации по приготовлению шашлыка, которые снижают риск заболевания раком. В частности, чтобы уменьшить количество канцерогенов у подгоревшего шашлыка, необходимо срезать обуглившиеся места.

Источник: Известия