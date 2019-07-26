Живем на даче круглый год: что делать, чтобы было комфортно

Если на даче нет ни камина, ни печки, нужно позаботиться об обогревателе. Чаще всего это намного выгоднее, чем большие массивные печи, для которых нужно закупать дрова

Многие городские жители перебираются с наступлением весны на дачи до самой поздней осени. Чтобы проживание было комфортным, нужно позаботиться о всем необходимом, включая водоснабжение и телевизионное вещание.

Утеплители

Большую роль на даче играет утеплитель стен. Для тех, кто проводит там много времени, это один из самых актуальных вопросов. При выборе утеплителя важно понимать, что любой материал, который используется при постройке жилых домов, должен соответствовать санитарным требованиям.

Основными критериями, на которые нужно ориентироваться при выборе, считаются:

1. Экологическая безопасность – материал не должен выделять вредные испарения.

2. Стойкость материала к выгоранию – это важное условие для частных построек, в которых зимой топят печки. Материал не должен возгораться.

3. Утеплитель должен быть энергосберегающим, обладать низкими показателями теплопроводности.

4. Долговечность – это качество необходимо для того, чтобы не делать ремонт каждые пять лет.

Выбирайте только материалы проверенных производителей. Мы предлагаем качественные утеплители для дачных домов самых известных марок. У нас вы найдете:

• базальтовую и стеклянную вату в рулонах и матах.

• плиты пенополистирола;

• пеноизол, относящийся к напыляемым материалам.

Наиболее часто в частных домах используется пенопласт. Стекловату не рекомендуется применять для отделки жилых помещения, так как ее волокна ломкие, а попадание их в воздух крайне нежелательно. При работе с пенопластом нужно быть очень осторожным. У материала очень высокая степень горючести. Его легко прогрызают мыши. Кроме того, при длительном сроке эксплуатации он начинает выделять токсические вещества.

Специалисты рекомендуют использовать для утепления частных домов экструдированный пенополистирол. Он относится к категории синтетических утеплителей, которые плохо разгораются и самозатухают. Приобрести и установить такой материал можно в специализированных компаниях.

Нагреватели

Если на даче нет ни камина, ни печки, нужно позаботиться об обогревателе. Чаще всего это намного выгоднее, чем большие массивные печи, для которых нужно закупать дрова. Для дачи можно приобрети:

• пластинчатые радиаторы с плоским корпусом, внутри у них строен тэн в качестве элемента нагревания. В панели имеются отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха.

• конвекторы разнообразных размеров – они работают полностью бесшумно и прогревают помещение полностью. Устройство можно закрепить на стене. Чтобы эффект был достигнут, нужно правильно рассчитать мощность. На 1 квадратный метр потребуется 1 киловатт;

• инфракрасные обогреватели – он подогревает не окружающий воздух, а предметы. Благодаря такому свойству его можно использовать не только в доме, но и в беседке. Лучше всего размещать его таким образом, чтобы вокруг было как можно больше предметов. Тогда эффект будет максимальным.

Самым недорогим и безопасным вариантов обогрева дачного помещения является конвектор. У него корпус из стали, а нижняя часть содержит тэн. Есть модели как настенного, так и напольного типа. Лучше всего такой прибор ставить на место обычных батарей. В современных моделях встроен датчик контроля показателей температуры. Это защищает их от перегрева.

В магазине вы сможете приобрести различные нагреватели для дачного дома, любой модификации и мощности. Опытные консультанты дадут полезные рекомендации, как сделать правильный выбор в соответствии с требованиями к вашему дому.

Водонагреватели

Важным пунктом при обустройстве дачного дома является горячее водоснабжение. Это очень актуально после работ в саду, в жаркий период. Чтобы решить проблему и обеспечить себя комфортом даже за городом, можно приобрести водонагреватель. При выборе устройства нужно учитывать цели его использования и габариты дома.

Мы предлагаем вам обратить внимание на следующие модели:

1. Настенные водонагреватели – это идеальный вариант для дачного дома небольшого размера. Его чаще всего устанавливают на кухню. Важно обратить внимание на поверхность, к которой крепится прибор. Она должна быть ровной, чтобы крепление было надежным. Важно обратить внимание, что баки объемом более 50 литров нельзя вешать на стены из гипсокартона.

2. Напольные модели – такой вид нужно приобретать, если в доме большой расход воды. Они рассчитаны на объемы от 80 до 200 литров. Они размещаются вертикально, не занимают много места. Их можно установить в любом месте. Напольные водонагреватели очень устойчивые. Несмотря на массивность конструкции, она надежно фиксируется.

При выборе обогревателя нужно ориентироваться на объем потребления. Если в семье много человек, включая маленьких детей, нужно останавливать своей выбор на напольных устройствах.

Кроме того, при выборе водонагревателя на дачу нужно ориентироваться на тип забора воды. Если на участке нет колодца или скважины, нужно приобретать наливные устройства.

Антенна

Удобство на даче заключается не только в водоснабжении и отоплении, но и в возможности организации досуга. Немаловажную роль играет в этом вопросе телевизор. Отсутствие возможности подключения к централизованной антенне заставляет задумываться над необходимостью приобретения своей домашней.

Мы предлагаем различные виды антенн для дачи:

1. Встроенная – она вмонтирована сразу в телевизор. Как правило, он небольшой, удобный для транспортировки. Но у такого варианта есть минус. Из-за небольших размеров его неудобно смотреть.

2. Если дача расположена недалеко от города, можно воспользоваться комнатной антенной. Если сигнал не очень хороший, можно дополнительно приобрести усилитель. Кроме того, можно приобрести цифровую приставку, которая позволяет принимать сигнал высокого качества.

3. Наружная – для тех, кто живет далеко за городом, единственная возможность – приобретение антенны, которая крепится на крышу или фасад здания. К наружным антеннам относятся спутниковые ТВ.

Компании предлагают приобрести любые виды антенн и приставок для цифрового телевидения. Если вы сомневаетесь в выборе, профессиональные менеджеры дадут подробную консультацию, учитывая ваши пожелания и возможности.

Интернет-провайдер в частном секторе

Одна из распространенных проблем дачных домов – отсутствие возможности подключения к интернету. Решением проблемы является установка беспроводного интернета. Принцип работы основывается на передачи сигнала через 4G модем. Она направляется на внешнюю панельную антенну, передается на роутер по Wi-Fi. У такого устройства есть возможность обеспечивать интернетом до 30 гаджетов.

Компании предлагают:

• приятные цены на оборудование;

• установку модемов, которые работают с любыми сотовыми операторами;

• постгарантийное обслуживание;

• тестирование оборудования перед установкой.

С таким оборудованием вы будете обеспечены интернетом даже далеко за городом.

Обустройство душа и туалета

Даже не имея центральную канализацию, можно организовать в дачном доме удобный душ и туалет. Если нет водопровода, можно установить биотуалет. Преимуществом такой конструкции является скопление отходов в герметичную емкость. По мере накопления отходы опорожняют, но при этом у них нет ярко-выраженного запаха. Кроме того, фекалии превращаются в удобрения, которые в дальнейшем можно использовать на участке.

В дачном доме можно сделать классический туалет с выводом слива в выгребную яму. В магазинах вы найдете все необходимое для обустройства, как самого санузла, так и организации стоков. Важно обратить внимание, что недостаточно просто вырыть яму, она должна быть герметичной. Это необходимо, чтобы избежать заражения почвы.