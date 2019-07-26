Как выбрать кредитную карту из доступных в Бердске

Кредитная карта

Кредитные карты различных банков набирают все большую популярность в России. Их рассматривают как более удобную замену микрозаймам и как выгодный инструмент для безналичной оплаты. Однако, выбрать кредитку, которая будет удовлетворять требованиям ее держателя достаточно сложно. О том, где и как можно это сделать, вы узнаете далее.

В качестве альтернативы микрозайму до зарплаты или кредиту наличными можно рассматривать кредитную карту. Это банковская карта, которая позволяет тратить заемные деньги банка в пределах установленного лимита. Предложения по кредитным картам есть у многих банков, работающих в Бердске. Они отличаются друг от друга своими условиями и требованиями к держателю.

У кредитной карты есть так называемый льготный период — срок, в течение которого на задолженность не начисляются проценты. Если вы вернете деньги в течение этого срока, то сможете пользоваться картой почти без переплат. Кредитки часто предлагают своим держателям различные бонусы, которые позволяют экономить на покупках. Карточки с высоким статусом — например, золотым или платиновым — дороже обслуживаются, но при этом для них часто действуют специальные предложения от банков и платежных систем.

При выборе кредитной карты нужно обратить внимание на ее основные условия — размер лимита и беспроцентного периода, процентную ставку и требования к заемщикам. Также важно обратить внимание на бонусы и привилегии, которые может предлагать кредитка. Стоит изучить и сравнить предложения всех банков, работающих в Бердске. Сделать это самому можно не всегда.

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Кредитная карта будет очень выгодным финансовым инструментом, если соблюдать основные правила ее использования. Перед ее оформлением внимательно изучите договор, чтобы знать обо всех нюансах условий. Старайтесь укладываться в беспроцентный период, чтобы пользоваться картой без переплат. Не тратьте по кредитке больше, чем сможете вернуть без ущерба для себя. Старайтесь не снимать с нее наличные — эта операция прекращает действие льготного периода и требует уплаты крупных комиссий.

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