Мошенники на рынке недвижимости. Как проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке

Мошенники на рынке недвижимости

Такая настороженность, к сожалению, оправдана. Регулярно в СМИ появляется информация о новых способах обмана, используемых мошенниками. Кроме сценического искусства, преступники умело применяют технологии, в частности полиграфию. Сфабриковать нужные документы для них уже не представляет большого труда. Еще печальнее, что участие в махинациях порой принимают даже нотариусы. При таких реалиях жизни сможет ли покупатель избежать подвоха?

Безопасно купить квартиру на вторичном рынке, к счастью, реально. Увидеть, с чем и кем имеешь дело, поможет выписка из ЕГРН. Заказать этот документ легко на сайте Rosreestr.net — https://rosreestr.net. Кроме данных о самой квартире, здесь также отображены сведения о владельце. В выписке, в частности, указываются: адрес объекта, его площадь, дата регистрации, кадастровый номер, кадастровая стоимость, находится ли недвижимость под обременением, ФИО хозяина, на основании чего он обладает правами на недвижимость и другие аспекты. Факт об открытии уголовного дела в отношении правообладателя, если это имеет место, тоже не останется в тайне.

Проверка вторичной квартиры перед ее покупкой продиктована практической необходимостью. Пренебрегая данной формальностью, новый владелец рискует пережить неприятные сюрпризы. В квартире, например, могут числиться невыписанные жильцы, претенденты на долю, не исключен арест в пользу банка и др. По худшему сценарию договор купли-продажи вообще может оказаться фальшивым. Заведомо отказаться от опасной сделки и призвана выписка из ЕГРН. Заказать ее в на сайте и Rosreestr.net гораздо разумнее, нежели изучать варианты мошенничества, практикуемые на рынке недвижимости.

Преимущество сервиса в том, что получить выписку клиент может, не выходя из дома. Предоставленная в электронном варианте, она имеет ту же юридическую силу, что и бумажная версия. Гарантом достоверности здесь служит электронная печать Росреестра. Готовый документ обычно выдается через 6-12 часов после оплаты услуг. В случае высокой загруженности базы срок выдачи может несколько увеличиться.

Алгоритм оформления заявки подробно описан на сайте. Благодаря понятному интерфейсу данная операция не вызовет затруднений даже у начинающего пользователя. В качестве поискового параметра используют адрес объекта или его кадастровый номер. Возможные способы оплаты перечислены в соответствующей рубрике, всего их 14 вариантов.