Как выбрать автосалон и почему это важно

Выбор и покупка авто — дело не быстрое и не дешевое. Да и содержание машины влетает в копеечку.

Как выбрать автосалон и почему

Снизить издержки на момент покупки позволит проводимая тем или иным салоном акция, но, как правило, выбор сводится просто к поиску авто подходящей комплектации, которая есть не у каждого дилера.

Новые авто следует покупать у официальных дилеров или в сертифицированных салонах. Их контактные данные обязательно будут на сайте автопроизводителя. Именно официальный дилер может предложить самые низкие цены на авто и гарантировать качественное обслуживание согласно заданной автопроизводителем планке.

Прежде чем выбирать автосалон, нужно познакомиться с характеристиками подходящих моделей на сайте автопроизводителя, чтобы иметь представления о характеристиках, комплектациях и ценах на них. Затем можно начинать обзвон салонов, где подходящие авто есть в наличии для тест-драйва. Конечно, от тест-драйва многого ждать не стоит, он не даст полное представление о будущей машине, но общее впечатление позволит получить.

Перед поездкой в салон можно почитать и отзывы об автосалонах, особенно если речь идет о покупке подержанных авто. Как правило, большинство отзывов носят негативный характер: именно недовольство чаще всего мотивирует сесть за написание отзыва. Довольные клиенты пишут редко (иногда за бонусы, скидки, подарки), но все же пишут. Почитать отзывы об автсалонах можно на Салонавто.рф. Отзывы позволят оценить степень компетентности персонала и отношение к клиентам, скорость обслуживания, качество проводимого техобслуживания и гарантийного ремонта.

Часто бывает следующее:

в салоне заверяют, что машина в нужной комплектации есть, но по приезду клиента таковой не оказывается, и продавцы предлагают то, за что получат большую комиссию;

машина есть «на складе», но она совершенно не готова к осмотру, например, грязная и даже имеет сколы и царапины;

машину в нужной комплектации/цвете/цене обещают привезти через неделю, а привозят через месяц;

обещают комплект резины в подарок, но как на зло она заканчивается;

очень навязчиво предлагают дополнительное оборудование, за которое не планировалось платить;

сильно задерживают выдачу машины после оплаты;

в документах допускаются ошибки.

Ошибки и недочеты бывают везде, даже в самых хороших салонах и у самых компетентных продавцов. Читая отзывы обращайте внимание на то, как официальный дилер вышел из той или иной ситуации, как и какими подарками/скидками извинился перед клиентом.

Салонавто.рф приглашает всех, кто недавно купил новое авто в салоне, оставить отзыв на сайте. Это хороший способ повысить культуру обслуживания и мотивировать официальных дилеров работать лучше.