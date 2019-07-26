Задолжал за вывоз мусора регоператор перевозчику Бердска

С компанией «ЭкоСервис» «Экология-Новосибирск» рассчиталась только за май. В свою очередь бердское население платит за мусор менее 70% положенного, управляющие компании — около 45%.

Мусор на контейнерных площадках Бердска успевает накапливаться

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» накопил долг перед перевозчиками и полигонами более 700 млн рублей. Транспортные компании отмечают, что не имеют возможности платить налоги и своевременно выплачивать заработную плату.

— Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности предъявленных объемов, — цитирует пресс-служба компании гендиректора Ларису Анисимову.

В Бердске мусор вывозит компания «ЭкоСервис», которой тоже должен регоператор. Руководитель «Экологии-Новосибирск» сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что услуги бердскому перевозчику оплачены с января по апрель, сейчас идут выплаты за май.

С начала июля снижен тариф. По новому нормативу размер платы за вывоз мусора на одного жителя составляет 88,62 рубля в месяц (снижение произошло на 3,8 рубля). Региональный оператор заверил, что эти изменения никак не повлияют на перевозчика, так как они не затрагивают их сферу деятельности.

— Тарифы скорректированы на операторов, осуществляющих захоронение ТКО, а также скорректирован предельный единый тариф на услугу регионального оператора. Также снижаются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, — сообщила глава регионального оператора.

Директор ООО «Эко-Сервис» Жанна Теличко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что региональный оператор начал рассчитываться с ними за услуги, и что снижение тарифа на них не отразиться.

— Тариф за перевозку ТКО для нас определяется посредством конкурсных процедур, и остается фиксированным, — сказала Жанна Владимировна.

Мусорная реформа

С 1 января 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Изменились платежи, изменилась схема сбора мусора. Реформа разграничила обязанности между обслуживающими организациями. Всеми договорными отношениями с физическими и юридическими лицами и начислениями занимается теперь региональный оператор – ООО «Экология Новосибирск». Также через конкурсную процедуру определен перевозчик в Бердске – ООО «ЭкоСервис».

У жителей возникает немало вопросов, многие недовольны качеством вывоза мусора и даже оказываются платить. Таким образом, региональный оператор недополучает средства для работы и в свою очередь не может платить перевозчикам вовремя.

Какие есть проблемы с вывозом мусора в Бердске?

Жители частного сектора недовольны тем, как вывозится крупногабаритный мусор. Его убирают по заявке, а заявка исполняется в течение пяти дней.

Начальник отдела энергетики и ЖКХ мэрии Бердска Татьяна Золотухина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о проблеме. Крупногабаритный мусор тоже вывозит «ЭкоСервис».

— В прошлом месяце, возможно, были замечания, но периодичность вывоза исполняется перевозчиком. Сейчас остается открытым вопрос по крупногабаритному мусору. Заявку на его вывоз должна делать управляющая компания. Заявка исполняется в течение 5 дней с момента поступления. И эти сроки соблюдаются. Дело в том, что мусор появляется сиюминутно, и нужно время, чтобы УК его увидели, зафиксировали и отправили заявку. А затем нужно дождаться вывоза. И пока этот мусор лежит 5 дней, это вызывает недовольство жителей. Заявки есть, и они ждут своего срока, они находятся под контролем. Но ведь площадки для этого и созданы, чтобы там находился мусор и ждал своего срока, — пояснила Татьяна Владимировна.

Есть и другие вопросы. Например, из многоквартирных домов мусор вывозится каждый день, но в некоторых местах площадки созданы сразу на несколько домов. А в отдельных местах еще и рядом находятся кафе и столовые. Баки переполняются здесь уже к обеду. О ситуации, возникшей на ул. Ленина, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Кузьминична, старшая по дому №25 на ул. Ленина Бердска.

— Рядом с нашим домом на ул. Ленина №25 находятся два контейнера кафе «Санрайс» (Ленина №23) и они не закрываются. К тому же площадка не оборудована по правилам, и она находится ближе чем 20 м. от дома. Мусор сваливается и в баки и рядом, баки переполняются уже к обеду. Вопрос к собственникам кафе — как они ведут хозяйство и вопрос к перевозчику — можно ли вывозить оттуда мусор чаще?, — говорит Надежда Кузьминична.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители этого дома считают, что во дворе и в подвале завелись крысы по причине плохого содержания этих контейнеров.

По поводу жалоб жителей «Курьер. Среда. Бердск» регоператор сообщил, что «по адресу: Бердск, ул. Ленина №27 заключен договор только с ИП Морозов В.А.». На вопрос, можно ли вывозить здесь мусор чаще, ответа не поступило.

Как сейчас жители платят по тарифу?

По Новосибирской области заключено договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами: 8200 — с юридическими лицами; 924 230 — с физическими лицами; 1016 — с управляющими организациями.

Процент собираемости с начала года составил: 54,66% — юридические лица; 62,86% — физические лица; 64, 91% — управляющие организации.

Общий процент собираемости с начала года составил 62,56%. За июнь по состоянию на 23 июля — 69% (два предыдущих месяца 79% и 78%).

В Бердске заключили договоры 365 юридических лиц, 41 547 физических лиц и 54 управляющие организации.

Процент собираемости с начала года составил: 56,84% — юридические лица; 69,86% — физические лица; 44,65% — управляющие организации.