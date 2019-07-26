Вы сходили на пикник? Нет! А ведь скоро зима в Бердске

Всего несколько минут на машине и вы сможете наслаждаться природой и при этом иметь все необходимое благоустройство для комфортного отдыха

Что нужно для пикника?

Независимо от того, собрались вы на пикник с друзьями или с семьей, нужно заранее подготовиться к мероприятию, чтобы оно было комфортным. В первую очередь, нужно определиться, какой тип отдыха вы хотите себе устроить.

Можно приехать на берег озера или в лес с палатками, а можно выбрать более цивилизованный отдых. Например, отправиться на специализированные базы отдыха. В первом случае нужно будет позаботиться о том, чтобы взять с собой все, начиная со столов и стульев, заканчивая посудой. А во втором – просто позвонить по номеру, чтобы забронировать себе выходной на базе отдыха вблизи города Бердска. Всего несколько минут на машине и вы сможете наслаждаться природой и при этом иметь все необходимое благоустройство для комфортного отдыха.

Для правильной организации отдыха на природе нужно взять с собой:

1. Навес или тент, если вы планируете отдых с ночевкой, нужно позаботиться о палатке, надувном матрасе, одеялах.

2. Складной набор стульев и стол.

3. Мангал, уголь или дрова, шампуры. Обязательно нужно не упустить из внимания спички.

4. Миски, одноразовая посуда, ножи.

5. Пакеты для мусора.

6. Средства от насекомых.

Купить все это вы сможете в магазине. В большом ассортименте представлены товары для отдыха. Опытные продавцы посоветуют сделать выбор самого лучшего из массы предложений.

Как выбрать и купить мангал

Нельзя представить себе пикник и шашлыки без мангала. Существует несколько видов, отличающихся между собой стоимостью и материалами изготовления:

1. Раскладная конструкция, изготовленная из фольги. В ней есть небольшая решетка и ножки. Стоимость варьируется от 150 до 300 рублей. Минусом такого мангала считается недолговечность. Он прогорает уже через несколько часов после начала использования.

2. Одноразовый стальной мангал – самая востребованная конструкция среди туристов. Она разборная, оснащена бортами, ножками и дном. Цена такого мангала около 500 рублей. Но он не очень удобен в сборке. Чаще всего с этим могут справиться только мужчины. Его можно использовать несколько раз.

3. Можно остановить свой выбор на более больших конструкциях разборного типа. У такого мангала высокие съемные ножки. Благодаря этому можно готовить комфортно, не наклоняясь слишком низко. Минусом такого варианта можно назвать высокую стоимость и большой вес до 10 кг. Зато такая вещь прослужит долгое время.

4. Большой разборный мангал может быть оснащен электроприводом. Благодаря ему могут вращаться шампуры. Именно это считается самым большим преимуществом конструкции. Питание мангала происходит от батарейки, заряда которой хватает на четыре часа.

В специализированных магазинах вы сможете найти любые виды мангалов и все необходимые комплектующие к ним. Там помогут вам подобрать конструкцию, которая будет отвечать всем вашим требованиям.

Как правильно выбрать базу отдыха

Мангал и остальные приспособления не нужно приобретать заранее и везти с собой, если вы отправляетесь на выходные в специализированные базы отдыха. Можно отправиться как на базу с домиками, в котором можно комфортно переночевать, так и выбрать оборудованные места отдыха с беседками. Чаще всего базы отдыха располагаются на берегу озера или реки.

К услугам отдыхающих предлагается не только все необходимое для приготовления шашлыков, но и прокат инвентаря для рыбалки, активного отдыха. По желанию можно заказать посещение настоящей русской бани.

Отдых в специализированных местах доставит истинный комфорт!

Где купить лучшее мясо

Собираясь на пикник, нужно позаботиться о мясе для шашлыка. Вы можете приобрести:

1. Свинину – для приготовления шашлыка лучше всего приобретать шейку, грудинку или корейку.

2. Для шашлыка можно использовать говядину. В этом случае подойдет филейная часть, огузок.

3. Шашлык маринуют из окорочков. Грудку брать не рекомендуется, так как в процессе ее приготовления очень сложно контролировать жар. Можно пересушить кусочки.

4. Если для шашлыка выбирается баранина, нужно учитывать ее особенность. Такое мясо едят только в горячем виде. Как только оно начинает остывать, то становится сухим и жестким.

Любое мясо нужно предварительно мариновать. Лучше всего сделать это за ночь до предполагаемого пикника.

На шампурах можно готовить сосиски, сардельки, различного вида колбаски. Если вы берете с собой на пикник решетку, можно приготовить куриные крылышки, буженину.

В Бердске вы найдете широкий выбор как различных видов охлажденного мяса, так и готовый маринованный шашлык. Если вы предпочитаете заготавливать мясо самостоятельно, то магазины рады предложить вам огромный ассортимент специй и соусов. У вас получится самый вкусный шашлык, которым вы поразите своих друзей и близких!