Шок брака: четыре пары не явились на регистрацию в ЗАГС 26 июля в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных, 26 июля должны были зарегистрироваться 18 пар, в итоге поженились 14.
— Бывает, что не приходят на регистрацию одна или две пары. Четыре — крайне редко. Это шок этого лета, — констатировала специалист.
Константина и Наталью Кулагиных объединила любовь к лыжным гонкам. После трех лет знакомства влюбленные решили пожениться. Молодожены отмечают свадьбу в узком семейном кругу, потом отправятся в романтическое путешествие.