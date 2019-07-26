Шок брака: четыре пары не явились на регистрацию в ЗАГС 26 июля в Бердске

Из подавших заявление на регистрацию брака 18 пар лишь 14 связали себя семейными узами. По словам сотрудников бердского ЗАГСа, массовый отказ расписываться — большая редкость.

Анастасия и Дмитрий Рихтер поженились 26 июля

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных, 26 июля должны были зарегистрироваться 18 пар, в итоге поженились 14.

— Бывает, что не приходят на регистрацию одна или две пары. Четыре — крайне редко. Это шок этого лета, — констатировала специалист.

Константина и Наталью Кулагиных объединила любовь к лыжным гонкам

Константина и Наталью Кулагиных объединила любовь к лыжным гонкам. После трех лет знакомства влюбленные решили пожениться. Молодожены отмечают свадьбу в узком семейном кругу, потом отправятся в романтическое путешествие.