Утепляем дом снаружи и изнутри

Большая часть теплопотери приходится на стены, около 40%, окна – 20%, пол и крышу – по 10%

Если меры по утеплению не были заранее предусмотрены на этапе строительства, необходимо выяснить основные места утечки тепла и исправить этот момент. Большая часть теплопотери приходится на стены, около 40%, окна – 20%, пол и крышу – по 10%.

Стены – главный борец с холодом

Утепление наружных стен дома препятствует проникновению холодного воздуха и влаги, что предотвращает их промерзанию и, как следствие, разрушению. Чаше всего необходимо утеплять строения, выполненные из кирпича. Их теплопроводность достаточно высока, из-за чего теряется большее количество тепла. Постройки из пенобетонных блоков в меньшей степени требуют утепления, но их необходимо укрывать от попадания излишней влаги из-за их пористости. Деревянные дома утепляют очень редко, в случаях, когда погодные условия очень суровы, а температура опускается до нижних пределов нормы.

Профессионалы считают, что основными и наиболее признанными видами утепления дома снаружи служат минеральная вата и пенополистирол. Минеральная вата является экологически чистым материалом, который наиболее надежно сохраняет тепло в доме и пропускает излишнюю влагу наружу. Пенополистирол или пенопласт также достойно справляется с функцией теплосохранения, однако, он является материалом, не пропускающим влагу, вследствие чего, на стенках здания может образоваться конденсат, плесень, грибок. Кроме того, пенопласт, в отличие от минеральной ваты, которая является огнеупорной поверхностью, при нагревании испускает вредные вещества, а при загорании источает токсичный дым. Существенным различием этих двух материалов служит их цена, минеральная вата будет стоить дороже пенополистирола. Но здесь выбор остается за потребителем.

Утепление стен изнутри нужно стараться избегать. Это объясняется тем, что при установке утеплителя внутри здания, создается парниковый эффект, когда влага начинает «путешествовать» между внутренним и внешним периметром стен и создавать конденсат. Он приводит к ухудшению свойств материала по сохранению тепла. При этом сама стена не станет теплее, а может даже начать еще сильнее промерзать. Но если такая необходимость все равно существует, то лучше выбирать материал с самой большой паропроницаемостью и влагопоглощением. Также при установке утепления, необходимо минимизировать количество стыков. Не рекомендуется использовать минеральную вату, жидкие утеплители, пробковое покрытие или теплую штукатурку.

Крыша и пол – два «полюса» холодного дома

Хоть потери тепла через эти две части дома и являются незначительными, лишнее утепление никогда не помешает. Для пола существует множество вариантов утепления: электрический и водный теплый пол, утепление с помощью пенополистирола или минеральной ваты, использование теплоизоляционных матов с засыпкой, укладка специального линолеума с прослойкой теплоизоляции и другие. Выбор каждый осуществляет себе по-карману.

Что касается крыши, то здесь ситуация немного сложнее. Как известно из уроков по физике, тепло, а вместе с ним и влага поднимается вверх. По этой причине для утепления крыши необходим материал, который будет максимально обладать влагопропускающим свойством, при этом оставлять тепло внутри дома. Главной особенностью утепления крыши является обязательное оставление вентиляционного зазора, для эффективного проветривания, и создания парового барьера.

Выполнив весь комплекс утепления всех возможных путей потери тепла, можно добиться максимального сохранения тепла внутри помещения и сократить расходы на отопление. А также это поможет увеличить срок службы внутренней и наружной отделки вашего жилища. Создание здорового микроклимата, с наилучшей температурой и влажностью — это то, что необходимо для комфортного проживания в доме.

Окно – «запасной путь» потери тепла

Обязательными этапами по созданию теплого дома также являются качественная установка стеклопакетов, оконной фурнитуры, монтаж уплотнителя и утепление оконных откосов. Эти процедуры должны осуществляться специалистами в сфере обустройства окон. А что можно сделать, если утечка тепла все равно происходит? Специализированные теплоизоляционные пленки помогут решить эту проблему. Они исполняют роль зеркала. Свет, проходя через них, попадает в помещение, и за счет металлизированного напыления, отражается обратно, сохраняя около 60% тепла.