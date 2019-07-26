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Порвалась любимая блузка или на кожаной куртке образовалась дырка. Что делать в Бердске?

17:15 26.07.2019, Евгений Никитин Фото: pixabay.com
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Порвалась любимая блузка или на кожаной куртке образовалась дырка. Что делать в Бердске?
В ателье Бердска не только заштопают, но и сошьют уникальную вещицу

Не зря в простонародье ходит знаменитая фраза «по одежке встречают». Современный мир не изменяет традициям, поэтому при первой встрече или знакомстве каждый человек обращает внимание на опрятность человека, в чем он одет и как выглядит.

Какими услугами можно воспользоваться
Специалисты при помощи современных инструментов поможет сохранить фактурность ткани, незаметно ликвидировать полученный ущерб в виде дырки или треснувшего шва. Обращаясь в специализированное ателье, каждый клиент может рассчитывать на получение услуг высокого качества:
• пришивание крючков, пуговиц;
• замену молнии;
• ликвидацию даже сложных рваных порезов;
• ремонт искусственной кожи и меха;
• нанесение машинного узора;
• штопку в ручном режиме;
• пришивание дополнительного декора, например, заплатки или тесьмы.
Отремонтировать можно как одежду для повседневного использования, так и вечерние платья или костюмы. Это может быть абсолютно любая ткань: шелк, кожа, мех, джинса, лен или хлопок.

Штопка в художественном формате
В ателье работают только профессионалы с большим опытом работы, поэтому каждый клиент может рассчитывать на получение оптимального результата. Реализация художественной задумки требуется от швеи максимальной концентрации внимания, поскольку такой труд отличается кропотливостью. В результате, можно получить обновленную вещь, где незаметно будут ликвидированы неаккуратные порезы, прожоги или порывы.
Профессионал подбирает ткань того же цвета и оттенка, чтобы не было видно разницы, и вручную восстанавливает целостность изделия. Как правило, подобная работа осуществляется при порче брючных костюмов, где присутствуют диагональные переплетения нитей.

Применение клеевого материала
В работе нередко приходится использовать материал, где одна сторона обладает термоклеевым покрытием. Вживление подобной ткани помогает стабилизировать и закрепить нити с изнанки, чтобы визуально ткань не отличалась от основной.

Пошив текстильных изделий
Обратившись в ателье, клиент может не только восстановить любимую кофточку или платье, но и заказать по снятым меркам новое изделие. Для начала профессионал поможет определиться с выбранной формой, тканью и цветом. При необходимости может разработать индивидуальный эскиз. Далее снимаются мерки и начинается изготовление. Подобная услуга помогает каждой моднице подчеркнуть индивидуальность и сохранить собственный образ недосягаемым для других. Это отличительная черта индивидуального пошива одежды, которой не обладает масс-маркет.
Если ткань на любимом диване износилась, не обязательно приобретать новую и дорогостоящую мебель. С меньшими затратами достаточно пошить новой красивый чехол. Такой чехол можно сделать для дивана, кресла и подарить предметам вторую жизнь. Благодаря обширному ассортименту тканей, каждый заказчик может реализовать самую смелую дизайнерскую задумку.
В Бердске также доступен заказ пошива красивых комплектов постельного белья. Можно отдельно заказывать наволочки, чехлы, простыни с резинками для нестандартных размеров кровати. При необходимости раскройщики и замерщики могут изготовить текстильное изделие по индивидуальным размерам.
Заказывая комплект для дивана и кресел, рекомендуется пошить хотя бы пару. Таким образом, можно сохранить презентабельность мебели, пока первый комплект будет находиться в чистке.

Ремонт изделий из меха
С дорогостоящими изделиями не так легко проститься. В Бердске чаще всего за помощью в ремонте одежды из меха обращаются в следующих ситуациях:
• поела моль;
• разрывы по шву под мышками, на спине;
• в результате длительной носки появились потертости в различных областях.
Для работы используются только качественные материалы, что позволяет продлить срок службы пальто или жилета.
Стоимость работы рассчитывается индивидуально в каждом случае. Для начала профессионал должен увидеть вещь, ознакомиться с задачами, которые потребуется выполнить, рассчитать время на работу. Далее осуществляется подсчет стоимости с учетом использования дополнительных материалов или фурнитуры.

Преимущества ателье
Обратившись за помощью к профессионалам, каждый клиент может рассчитывать на следующие преимущества:
— восстановление любимой вещи;
— качественное выполнение за короткий промежуток времени;
— оптимальное соотношение цены и качества.
При необходимости, дополнительно можно получить консультацию по любому вопросу и оценить, насколько выгодно окажется ремонт одежды в ателье или пошив нового текстильного творения.

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