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Неизбежен снос частного сектора ради дороги в центре Бердска

17:45 26.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На сентябрьской сессии бердский горсовет примет генеральный план города. Магистральная дорога по ул. Горько рано или поздно появится.

Неизбежен снос частного сектора ради дороги в центре Бердска
Магистральная дорога по ул. Горького должна пройти по одноименной площади

Сюжет: Снос частных домов

Неизбежен снос частного сектора ради дороги в центре Бердска

Неизбежен снос частного сектора ради дороги в центре БердскаМэр Бердска: Никто с ковшом и взрывчаткой не снесет по генплану частный секторЕщё 21 новость

Прошел этап согласительной комиссии скандальный генеральный план Бердска до 2040 года. Все поступившие замечания от органов исполнительной власти, например, министерства промышленности или лесного хозяйства Новосибирской области, комиссия рассмотрела и разрешила.

В частности, к генеральному плану были замечания в части городских лесов. Бердской власти удалось урегулировать спорные нюансы и снять все замечания. Минстрой выдал свое заключение. На сентябрьской сессии народные избранники рассмотрят проект генплана Бердска и вынесут свой вердикт.

Напомним, проект вызвал волну возмущения среди горожан. Особенно в той части, где речь идет о перспективном сносе частного сектора в центральной части города. Под многоэтажную застройку попадают около 600 частных домов. С этим категорически не согласны домовладельцы.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства горадминистрации Бердска Федор Каравайцев, кардинальных изменений в генплане после публичных слушаний с бердчанами в марте не произошло.

— Что могли учесть — учли. Комиссия рассмотрела все обращение горожан. Дорога по ул. Горького была и в предыдущих генеральных планах. Были даны разъяснения, что мы придерживаемся предыдущих проектов. Эта дорога считается магистральной. В Бердске всего две дороги, которые связывают горожан с федеральной трассой — по ул. Первомайской и ул. Горького. Чтобы закольцевать движение, в любом случае необходимо строить дорогу по ул. Горького. Иначе буквально через 5 лет микрорайон Южный и западное направление города застроится и встанут пробки, — резюмировал Федор Каравайцев.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что горсовет Бердска уже обсуждал на профильных комитетах новый генплан Бердска. Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что расширять дороги нужно. Оставить дорожную сеть в ее историческом виде, как этого просят бердчане в обращении к народным избранникам, он считает невозможным.

-Эти люди не живут в Микрорайоне, не знают, как трудно выезжать утром из города в сторону Новосибирска. По двум дорогам мы ездим, но эти улицы нам нужны и важны. Если мы откажемся от этих дорог, то о развитии города дальше будет трудно говорить, — согласился со спикером Совета депутатов Владимир Голубев.

Депутат Елена Бороздина настаивала — реализовать заложенное в генплане будет нереально, так как большинство дорожного участка по улице Первомайской занято частными домами. У бюджета нет денег на расширение улиц, так как собственникам домовладений нужно будет заплатить выкупную цену домов.

-Мы говорим о сносе частного сектора, а это несбыточные мечты. Но мечтать надо, я согласна, — подытожила Елена Викторовна.

Все же по мнению горожан, из-за нового проекта генплана жители частного сектора теряют право соседства и уюта, возможность вести личное подсобное хозяйство и иметь в шаговой доступности объекты социальной значимости: школу, больницу, поликлинику, детский сад, магазины и места культурного досуга. Разрушается сложившийся годами многоукладный образ жизни и традиции жителей, сформировавшиеся за многие годы на улицах частного сектора Бердска.

-Мы видим, что в дальнейшем собственники земельных участков получат ограничения вести строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, переведенных в зону многоэтажной жилой застройки. И не секрет, что стоимость дома при переводе земельного участка в зону многоэтажной жилой застройки значительно снизится. Вы своими решениями создаете жителям более 600 домов частного сектора условия для тревоги и озабоченности, и мы понимаем, что это недовольство может перелиться в публичные формы протеста. Жители против того, чтобы изменение в зонировании их собственности и земельного участка происходило без их письменного согласия. Они считают, что это посягательство на их частную собственность, — обращались к власти бердчане.

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