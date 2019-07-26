Неизбежен снос частного сектора ради дороги в центре Бердска

Прошел этап согласительной комиссии скандальный генеральный план Бердска до 2040 года. Все поступившие замечания от органов исполнительной власти, например, министерства промышленности или лесного хозяйства Новосибирской области, комиссия рассмотрела и разрешила.
В частности, к генеральному плану были замечания в части городских лесов. Бердской власти удалось урегулировать спорные нюансы и снять все замечания. Минстрой выдал свое заключение. На сентябрьской сессии народные избранники рассмотрят проект генплана Бердска и вынесут свой вердикт.
Напомним, проект вызвал волну возмущения среди горожан. Особенно в той части, где речь идет о перспективном сносе частного сектора в центральной части города. Под многоэтажную застройку попадают около 600 частных домов. С этим категорически не согласны домовладельцы.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства горадминистрации Бердска Федор Каравайцев, кардинальных изменений в генплане после публичных слушаний с бердчанами в марте не произошло.
— Что могли учесть — учли. Комиссия рассмотрела все обращение горожан. Дорога по ул. Горького была и в предыдущих генеральных планах. Были даны разъяснения, что мы придерживаемся предыдущих проектов. Эта дорога считается магистральной. В Бердске всего две дороги, которые связывают горожан с федеральной трассой — по ул. Первомайской и ул. Горького. Чтобы закольцевать движение, в любом случае необходимо строить дорогу по ул. Горького. Иначе буквально через 5 лет микрорайон Южный и западное направление города застроится и встанут пробки, — резюмировал Федор Каравайцев.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что горсовет Бердска уже обсуждал на профильных комитетах новый генплан Бердска. Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что расширять дороги нужно. Оставить дорожную сеть в ее историческом виде, как этого просят бердчане в обращении к народным избранникам, он считает невозможным.
-Эти люди не живут в Микрорайоне, не знают, как трудно выезжать утром из города в сторону Новосибирска. По двум дорогам мы ездим, но эти улицы нам нужны и важны. Если мы откажемся от этих дорог, то о развитии города дальше будет трудно говорить, — согласился со спикером Совета депутатов Владимир Голубев.
Депутат Елена Бороздина настаивала — реализовать заложенное в генплане будет нереально, так как большинство дорожного участка по улице Первомайской занято частными домами. У бюджета нет денег на расширение улиц, так как собственникам домовладений нужно будет заплатить выкупную цену домов.
-Мы говорим о сносе частного сектора, а это несбыточные мечты. Но мечтать надо, я согласна, — подытожила Елена Викторовна.
Все же по мнению горожан, из-за нового проекта генплана жители частного сектора теряют право соседства и уюта, возможность вести личное подсобное хозяйство и иметь в шаговой доступности объекты социальной значимости: школу, больницу, поликлинику, детский сад, магазины и места культурного досуга. Разрушается сложившийся годами многоукладный образ жизни и традиции жителей, сформировавшиеся за многие годы на улицах частного сектора Бердска.
-Мы видим, что в дальнейшем собственники земельных участков получат ограничения вести строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, переведенных в зону многоэтажной жилой застройки. И не секрет, что стоимость дома при переводе земельного участка в зону многоэтажной жилой застройки значительно снизится. Вы своими решениями создаете жителям более 600 домов частного сектора условия для тревоги и озабоченности, и мы понимаем, что это недовольство может перелиться в публичные формы протеста. Жители против того, чтобы изменение в зонировании их собственности и земельного участка происходило без их письменного согласия. Они считают, что это посягательство на их частную собственность, — обращались к власти бердчане.