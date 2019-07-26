Трупы двух россиянок ищут 150 полицейских Мюнхена

В убийстве жены и ее 16-летней дочери подозревают уроженца Санкт-Петербурга, имеющего статус переселенца.

В Мюнхене пропали мать и 16-летняя дочь, по подозрению в их убийстве задержан муж россиянки

Полиция в Мюнхене ведет поиск тел пропавших россиянок, 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны, поскольку считает, что обе женщины могли быть убиты, пишет в пятницу таблоид Bild.

Поиск ведется с утра пятницы, в операции участвуют более 150 полицейских с поисковыми собаками и вертолетный наряд. «У нас есть указания следствия на то, что тела могут быть обнаружены в Перлахском лесу. Есть свидетельства», — сообщил изданию представитель полиции Мюнхена Михаэль Риляйн.

Женщины пропали в минувшие выходные. Задержан 44-летний Роман, муж Марии и отчим Татьяны. Мужчина не дает показаний с момента его задержания в воскресенье в его квартире.

Газета сообщает, что мужчина приехал в Германию в статусе переселенца, он родился в Санкт-Петербурге где, по словам его друзей, руководил фирмой в сфере гастрономии, зарегистрированной на имя его бывшей жены. Она живет в городе Аугсбург.

Подозреваемый работает в сфере логистики и еще никогда не привлекался к уголовной ответственности. Год назад он женился на Марии, брак был зарегистрирован в российском консульстве.

Источник: Интерфакс