Готовимся к рождению ребенка по-современному

Подготовка к родам необходима и тем, кто собирается рожать самостоятельно, и тем, кому будут делать кесарево сечение

Спустя девять месяцев наступает то самое долгожданное и ключевое событие – рождение ребенка. Многие женщины, в особенности те, у которых ребенок первенец, боятся процесса родов.

На сегодняшний день существует множество способов, как подготовиться к процессу рождения ребенка. Следует сразу сказать, что подготовка к родам занимает не один день. Этот серьезный момент требует от женщины как моральных, так и физических сил. Поэтому в мире были разработаны различные меры, которые позволяют сделать этот процесс максимально приятным и запоминающимся. Подготовка к родам необходима и тем, кто собирается рожать самостоятельно, и тем, кому будут делать кесарево сечение. Начинать нужно с физической подготовки буквально с первых дней беременности. Физическая подготовка состоит из упражнений, направленных на укрепление и закалку всего организма в целом, а также на те системы, отвечающие за вынашивание здорового ребенка. Благодаря физической подготовке улучшается кровообращение в сосудах и органах, и будущая мама не сможет набрать лишнего веса, которого боятся девушки во время течения беременности. Также это предотвращает боли в спине и ногах.

Физические упражнения

Несколько советов, как лучше выполнять физические упражнения. Занятия следует начинать со второго триместра. Допустимое максимальное время занятий – не более получаса. В комплекс упражнений обязательно должна быть включена разминка и заминка.

Разминка необходима для разогрева мышц и сухожилий, так как они становятся уязвимыми на фоне гормональной перестройки организма будущей мамы. Нельзя сильно растягиваться, складываться пополам и совершать манипуляции с бедренной частью туловища. При выполнении упражнений, старайтесь все делать плавно. При беременности нельзя прыгать и перенапрягаться. Также, необходимо защищать мышцы спины и пресса от какой-либо сильной нагрузки. В ходе выполнения упражнений пейте больше воды и не допускайте перегрева организма. Оптимальным вариантом физической подготовки для беременных станет посещение бассейна и легкая аэробика.

Документы и вещи

Итак, наступает долгожданный момент появления на свет ребенка и уже пора собираться в родильный дом. Здесь возникает вопрос: а какие необходимые вещи могут понадобиться будущей маме в больнице? Из документов обязательно приготовьте паспорт, полис, направление из женской консультации, страховое свидетельство пенсионного фонда.

Из вещей возьмите ночную рубашку, халат или свободный спортивный костюм, носки, резиновые тапочки, телефон с зарядкой, принадлежности для гигиены и что-то из того, что не позволит вам скучать в ожидании долгожданного момента.

После родов необходим набор для ухода уже не только за мамочкой, но и за ребенком. В него должны входить одноразовые трусы (по две-три штуки на день), гигиенические прокладки, антибактериальное мыло без отдушин, универсальный детский крем, бандаж, одежда для ребенка. В день выписки может понадобиться косметика, одежда и обувь по сезону для фотосессии на выписку. А ребенка необходимо одеть в чепчик, носочки, комбинезон и завернуть в красивый конверт. При транспортировке ребенка из роддома домой автомобилем не забудьте установить детское кресло.

Без паники

Что делать, если роды начались внезапно? Чтобы не впадать в панику, следуйте следующим советам. В первую очередь, нужно сразу же позвонить в скорую помощь. В любом случае понадобится осмотр врачей-акушеров, даже если мамочка родит самостоятельно. Предварительно откройте дверь, чтобы медицинский персонал мог попасть в квартиру или дом беспрепятственно.

Если мамочка дома совсем одна, придется позвать кого-то из родственников или друзей, а в крайнем случае кого-то из соседей. Соберите как можно больше полотенец и простыней, чтобы сразу же после рождения ребенка обтереть его насухо и завернуть. Если есть непреодолимое желание к началу родов, старайтесь отвлечься на что-либо. Оттянуть момент можно и при помощи специальных дыхательных техник. Обязательно нужно на что-то лечь или сесть, освободив тело от одежды и нижнего белья. Самое главное, сохраняйте спокойствие. «Быстрые» дети появляются без создания дополнительных проблем во время процесса рождения.

Если же все-таки мамочка родила до приезда скорой помощи, то она должна всеми силами принять на себя ответственность за дальнейшее здоровье ребенка. В первую очередь, нельзя самостоятельно пытаться вырвать пуповину. Если она вдруг обернулась вокруг шеи ребенка, осторожно освободите ее, сделав свободной. После рождения ребенка ему нужно прочистить нос и рот от скопившейся слизи. Не вставайте с места, пока не выйдет плацента и не приедут врачи, которые окажут всю необходимую помощь.