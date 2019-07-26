Стрижи улетают зимовать из Бердска на юг Африки и Мадагаскар

К началу сентября все они улетят. Сейчас стрижи «обкатывают» молодняк и сбивают их в стаи. В Бердске замечено массовое скопление стрижей — как в городе, так и на берегу Обского моря.

За стрижами можно понаблюдать на берегу Обского моря вблизи Микрорайона

Начали улетать на зимовку в южные страны стрижи из Бердска. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» запечатлел на видео, как они сбиваются в стаи на высоком берегу Обского моря вблизи Микрорайона.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск



К началу сентября стрижи все улетят, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин. Сейчас птицы «обкатывают» молодняк и сбивают их в стаи, отметил Игорь Александрович.

Напомним, в середине июня бердчане удивились появлению огромного количества стрижей на берегу Обского моря вблизи Микрорайона. По крайней мере последние несколько лет их здесь не видели. Но как удалось выяснить, стрижи в Бердск прилетают давным-давно и селятся на высоких берегах водоемов. Их большое количество связано с вылетом молодежи и погодой. Обычно их много перед дождем или после дождя, когда увеличивается количество насекомых. В этом году значительно увеличилось количество не только стрижей, но и скворцов. В лесу это очень заметно.

На зимовку стрижи начинают отправляться рано. При первых ночных похолоданиях. Когда в воздухе становится меньше мошек и комаров. Стрижи летят зимовать на остров Мадагаскар и юг Африки. Это единственные места, где зимуют эти удивительные птицы. Перед отлетом пернатые собираются группами в 15 особей. И мигрируют исключительно в дневное время суток, когда могут ловить насекомых по пути. Возвращаются стрижи всегда к своим гнездовьям, достраивая их или создавая новые.

Вся жизнь в полете

Основную часть жизни стрижи летают, так как на земле в любой момент могут стать жертвой хищника. Но это не единственная причина, почему они проводят все время в небе. Они практически не умеет ходить. Это обусловлено строением лапок. Птица имеет всего 4 пальца, смотрящих в сторону. Поэтому на земле ей очень трудно удерживать равновесие. Также она не может подпрыгивать и передвигаться на лапках, пишут на ptitsadoma.ru.

В небе стриж может находится по 3-4 года: там он ест, спит и спаривается. В полете развивает скорость до 120 км/ч, что в два раза превышает скорость ласточки. Даже гнезда они вьют на большой высоте: в дуплах деревьев или скалистых береговых обрывах.

Черный стриж ловит насекомых своим клювом прямо в полете. Строение челюсти позволяет набрать в рот до 1000 насекомых за один раз.

Птенцы стрижа очень много едят. За время их роста взрослая особь приносит около 40 тысяч насекомых каждому. Чтобы доставить столько еды, ему приходится делать 30-40 полетов для поиска. В сумме расстояние, на которое летает стриж во время поиска, достигает 40 тысяч километров.

Сон налету

Спустя 10 недель после рождения птенцы способны самостоятельно питаться и летать. Они взмывают вверх на высоту 2000 метров и находятся там до взросления. Спят стрижата уже только в полете, просыпаясь каждые 10 секунд, чтобы взмахнуть крыльями.

Помимо того, что птица спит в полете, она умудряется планировать во сне на одном месте. Орнитологи университета в Швеции выяснили, почему так происходит. В результате радиолокаций и наблюдений выявили следующие закономерности: стриж перед сном набирает большую высоту около 3 км; меняет свое направление поперек к ветру, поворачиваясь каждые 50-60 секунд. Благодаря этому способу птица просто летает по определенной траектории на одном месте. Если ветер умеренный или слабый, то траектория напоминает круг, если сильный, то ромб или квадрат.

Врагов по пальцам пересчитать

Благодаря своей способности летать, стриж не имеет постоянных врагов, кроме одного вредителя. Полостной клещ способен проникнуть в организм как взрослой, так и молодой особи, и вызвать серьезные заболевания: от кожного дерматита до паралича конечностей.

Птицы, живущие в черте города часто становятся жертвами кошек. В дикой природе изредка случались случаи, когда стрижи сталкивались с хищными птицами, в борьбе с которыми и погибали. Также были зарегистрированы ситуации, когда целые колонии погибали от налета на линии высоковольтных передач.

По сей день птицы не доверяют людям. Скорее всего это связано с тем, что в конце 19 века они охотились на птенцов, считая их мясо деликатесным.

Стрижи очень остро реагируют на летние понижения температуры. В связи с похолоданием, температура тела снижается, и птица впадает в оцепенение. Чаще всего такое случается у птенцов, так как они физически не могут покинуть место непогоды. В таком состоянии они способны стойко переждать плохие условия в течение 9-12 дней без особых последствий.

Одна на всю жизнь

Спустя первый год жизни у стрижей наступает половое созревание. Но родителями взрослые особи становятся только на третьем году. После этого в течение двух лет активно размножаются.

Самец находит себе пару в воздухе и остается с ней на всю жизнь. Спаривание проходит в небе, а уже после начинается гнездование. Высота места, где будет находиться гнездо не должна быть меньше трех метров. Поэтому молодая пара выбирает себе отвесную скалу или высокое дерево, преимущественно около реки. Городские стрижи гнездятся под балконами или крышами высоких зданий.

Самка откладывает 2-3 яйца. Птенчики вылупляются после 16-22 суток высиживания, в зависимости от погодных условий. Они голенькие и слепые. Интервал между малышами может достигать 24 часов, при этом самым выносливым будет первенец. В течение двух недель птенцы открывают глазки и покрываются пушком.