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«Мокрую» голодовку объявил снятый с выборов кандидат в мэры Новосибирска

17:15 26.07.2019 Фото: Тайга.инфо
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Алексей Южанин также выйдет с плакатом на одиночный пикет на площадь Ленина недалеко от мэрии. После получения решения избиркома он намерен обжаловать его в суде.

Мокрую голодовку объявил снятый с выборов кандидат в мэры Новосибирска
Алексей Южанин объявил голодовку.

Незарегистрированный кандидат в мэры Новосибирска Алексей Южанин от Партии социальных реформ объявил бессрочную «мокрую» голодовку из-за недопуска до выборов. Он намерен продолжать голодовку до момента восстановления в качестве кандидата на выборы главы города. Об этом “Ъ-Сибирь» сообщил сам Алексей Южанин.

Накануне избирком Новосибирска не зарегистрировал кандидата от Партии социальных реформ, так как партийный протокол о его выдвижении не соответствует региональному закону о выборах глав муниципальных образований. В частности, в документе отсутствовала дата рождения кандидата, место его жительства и работы. Господин Южанин стал первым незарегистрированным кандидатом в мэры.

По мнению Алексея Южанина, это решение незаконно. «В федеральном законе таких требований нет, поэтому партийный юрист, который делал документы, эти сведения не включил. Но у избиркома есть обязательство в течение трех дней с момента проверки уведомить кандидата, чтобы у него была возможность исправить техническую ошибку, но я о ней узнал только вчера на заседании комиссии. Они это сделали сознательно, чтобы не дать мне возможность исправить ошибку и снять меня с выборов»,— заявил экс-кандидат.

С полудня 26 июля Алексей Южанин также выйдет с плакатом на одиночный пикет на площадь Ленина недалеко от мэрии. После получения решения избиркома он намерен обжаловать его в суде.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. На них выдвинулись 20 человек, в том числе трое самовыдвиженцев. Пока избирком зарегистрировал 12 кандидатов. В их числе замначальника управления гражданской защиты мэрии Бердска Александр Трушакин. Процедура регистрации завершется 26 июля, передает Коммерсант.

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