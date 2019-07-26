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Пресс-релиз

Дом 2 в 2019 году

15:23 26.07.2019
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Телепрограмма Дом 2 занимает высокие рейтинговые позиции уже в течение многих лет.

Популярность передачи Дом 2, анонсы которой можно найти здесь https://dom2-hd.su, трудно объяснить на фоне существующих негативных отзывов. Но, тем не менее, проект удерживает огромное количество зрителей возле экранов телевизора на протяжении многих лет, о чем свидетельствуют высокие позиции телепередачи в самых разных рейтингах.

Недавно поклонников проекта взбудоражила информация о закрытии популярного телешоу в 2019 году. Причем озвучила провокационное заявление ведущая передачи Ольга Орлова. О через несколько дней появилось новое сообщение от нее, что, якобы, ее неправильно поняли. Закрытия телешоу не планируется и программа буде радовать своими сюжетами зрителей и дальше. Ведущая акцентировала внимание, что она
имела в виду только возможное изменение формата телепередачи.

В одном из сообщений РИА «Новости» появилась информация о переезде реалити-шоу в 2019 году на другой участок в Новой Москве. Об этом сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Это связано с тем, по территории, где сегодня расположена съемочная площадка телепроекта «Дом 2» будет проложена новая трасса. Именно в связи с этим идет процедура по изъятию этого земельного участка. При этом предполагается принятие компенсационных мер.

Но пока популярное телевизионное шоу радовать своих поклонников новыми жизненными историями. Привлекательность программы специалисты объясняют тем. Что каждый из участников ставит перед собой определенные цели, которые могут кардинально отличаться по своей сути.

Ключевой особенностью каждой передачи является реальный сюжет. Все эмоции конкурсантов естественные. Поэтому события не строятся на искусной актерской игре. На съемках царит реальная жизнь.

Участники совершают хорошие и плохие поступки, но при этом у всех одна цель – получить главный приз. Сегодня передачи можно смотреть онлайн, что увеличивает количество приверженцев телешоу. Именно поэтому на кастинги стремится много людей и те, кто его проходит, считаются счастливчиками. Ведь участие в телешоу сделало многих звездами шоу бизнеса.

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