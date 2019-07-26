Дизайнерский ремонт «под ключ»

Когда говорят о дизайнерском ремонте под ключ, то подразумевают, что работы будут проводиться специалистами одной компании. При этом минимизируется участие в них заказчика. Изначально ремонт квартир в Новосибирске предусматривает проведение переговоров по поводу конечного результата. Оговариваются все нюансы, и на основании требований заказчика составляется дизайнерский проект. После его утверждения начинаются комплексные ремонтные работы.

Дизайнерский ремонт — это всегда реализация задумок заказчика. Но при этом помощь в оформлении интерьера оказывают опытные специалисты. Именно они подскажут, какие цвета лучше использовать и как правильно расставить мебель. Это позволит максимально эффективно использовать пространство жилого помещения. На выбор предоставляется обычно несколько вариантов проектов, из которых можно выбрать наиболее понравившийся, и при необходимости внести в него свои коррективы. Ремонт в жилом помещении предусматривает проведение множества этапов, поэтому ускорить процесс можно только в том случае, когда все работы будут выполняться специалистами, работающими в одной компании.

Наличие договора при дизайнерском ремонте — это несомненное преимущество. В нем прописывается весь перечень услуг, согласно которого составляется смета. На основании ее рассчитывается стоимость ремонтных работ. Обязательно предусматривается сдача отдельных этапов, что позволяет контролировать исполнителя.

Очень важно, чтобы в договор включался пункт о форс-мажорных ситуациях. Это упростит процесс решение споров при их возникновении.

На стоимость дизайнерского ремонта, прежде всего, влияет сложность выполнения работ. Кроме того значительно увеличивает общую стоимость плохое состояние жилья на момент начала строительных работ. В новостройках, которые отличаются современной планировкой, дизайнерский ремонт обходится дешевле. При проведении дизайнерского ремонта исполнитель всегда предоставляет гарантию на проведенные работы на определенный промежуток времени. Поэтому любые обнаруженные недочеты в течение гарантийного срока исправляются бесплатно.