Конфликт с Донбассом устранить по «хорватскому сценарию» предложил посол Украины

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко в интервью блогеру Юрию Романенко предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».
Как пояснил украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружение местных военных.
«Наверное, для Украины более правильный — «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев… который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — добавил Левченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей властей страны в настоящее время является прекращение огня и войны в Донбассе.
Источник: RT