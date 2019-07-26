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Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка во Франции

15:15 26.07.2019 Фото: Pixabay
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По необъяснимым причинам обезьяна набросилась на ухаживавшего за ней сотрудника и откусила ему четыре пальца и часть руки.

Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка во Франции
Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка

Во французском зоопарке в провинции Луара шимпанзе, которого все считали крайне добрым, на глазах у посетителей откусил руку смотрителю. Об этом 25 июля сообщила газета Progres.

По словам руководителя зоопарка, 23-летний шимпанзе родился в неволе и всегда был добрым и спокойным, однако по необъяснимым причинам он набросился на ухаживавшего за ним сотрудника, который протянул ему руку.

Пострадавшему мужчине 30 лет. Животное откусило ему четыре пальца и часть руки. После инцидента его на вертолете доставили в госпиталь в Лионе. Медикам пришлось оказать помощь и посетителям, которые стали свидетелями произошедшего.

24 июня сообщалось, что в Омске «ручной» медведь откусил руку человеку.

Источник: Известия

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