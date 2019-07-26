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Смертную казнь для педофилов и извращенцев вернут в США

16:00 26.07.2019 Фото: Ric Feld / AP
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Умерщвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала — психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти. На федеральном уровне преступников не убивали в США с 2003 года.

Смертную казнь для педофилов и извращенцев вернут в США
В США вернулись к смертной казни

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уведомил о принятом решении исполняющего обязанности главы Федерального управления тюрем США Хью Гурвица и поручил тому назначить даты казни для пяти преступников, признанных виновными в убийстве детей и пожилых. Речь идет о самых вопиющих случаях, когда убийцы издевались над людьми, прежде чем убить их, а также насиловали малолетних. В соответствии с предложенным графиком, все пятеро будут казнены в декабре 2019 года и январе 2020-го.

В соответствии с документом умерщвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала — психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет. В 23 штатах смертная казнь запрещена. В их числе Нью-Йорк, Нью-Джерси, столичный округ Колумбия.

Источник: РБК

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