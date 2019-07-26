Голубое небо сквозь тучи и смог пробилось в Бердске

Шесть дней Бердск был во власти смога от лесных пожаров в Красноярском крае. На выходные синоптики обещают малооблачную погоду с температурой до +25 градусов.

Поселок Боровой 25 июля весь в тумане

Дымка от лесных пожаров в Сибири, дошедшая за сотни километров до Бердска, начала рассеиваться. После обеда в пятницу, 26 июля, небо над Бердском начало проясняться — появились тучи, сквозь которые проглядывает голубое небо и солнечные лучи. Как и предполагали в МЧС, смог уйдет с переменой направления ветра.

Смог затянул город в ночь на 21 июля. Почти шесть дней Бердск находился во власти смога. Горожане беспокоились за свое здоровье и скупали в аптеках маски. Службы констатировали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 18 июля не могут справиться с лесными пожарами в Красноярском крае и на Дальнем Востоке, охватившие 2 млн гектаров леса.

Из-за смога, закрывшего солнце, понизилась температура воздуха на 2-3 градуса — солнечные лучи не проникали сквозь дымную завесу. В субботу и и воскресенье, 27 и 28 июля, синоптики обещают в Бердске малооблачную погоду и температуру до 25 градусов тепла.