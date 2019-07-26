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Авиашоу в Мочище состоится и при смоге от лесных пожаров

13:30 26.07.2019 Фото: Flickr
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Дороги 28 июля перекроют для личного транспорта. До аэродрома жители Бердска могут доехать на специальных автобусах и электричках.

Авиашоу в Мочище состоится и при смоге от лесных пожаров
На авиационном фестивале в Мочище

Выступления авиационных пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы», а также соревнования по парашютному спорту и авиамоделированию будут представлены зрителям в рамках регионального авиационного спортивного фестиваля, посвященного 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию Гражданской авиации Сибири. Праздник пройдет 28 июля на аэродроме «Мочище» при поддержке правительства региона.

О подготовке и программе предстоящего праздника шла речь на пресс-конференции 25 июля. Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин отметил, что авиационный праздник – одно из крупных зрелищных мероприятий в регионе. В правительстве Новосибирской области был создан организационный комитет по подготовке к мероприятию для обеспечения необходимых мер безопасности и комфортных условий для зрителей. В рамках фестиваля региональным минспорта будут организованы соревнования по парашютному спорту, которые пройдут накануне праздника, и соревнования по авиамодельному спорту.

В свою очередь, председатель региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александр Осокин рассказал, что на авиашоу планируются показательные выступления пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы», самолетов и вертолетов ВКС России, авиации ДОСААФ и общего назначения, выступления раритетной авиационной техники и других. В программе выступлений зрителей ждут новые номера. Он выразил уверенность, что проведению фестиваля не помешают метеоусловия. Александр Осокин также сообщил, что в этом году благодаря поддержке областного Правительства ожидается улучшение качества сотовой связи – удалось достигнуть определенные договоренности с еще одним оператором сотовой связи.

В программе фестиваля также будут представлены наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, выставки ретромобилей разных лет, техники байк-клубов. Для зрителей будет работать ярмарка сувенирной продукции, полевая кухня, детские аттракционы. Мероприятие будет сопровождать выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра. Подробная программа в ближайшее время будет размещена здесь.

Начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий сообщил, что министерством выпущен приказ об ограничении движения по Мочищенскому шоссе на 10-километровом участке – от г. Новосибирска до ст. Мочище (по этому участку будут двигаться только пассажирский транспорт и спецмашины). «Также будет прекращено движение на трехкилометровом участке автодороги «Мочище – Локти», который граничит с аэродромом. Это необходимо для организации пешего прохода зрителей и движения челночных автобусов, которые будут доставлять зрителей от ст. Мочище непосредственно до аэродрома, – отметил он. – Личный транспорт будет осуществлять проезд до аэродрома по Северному объезду и далее будет распределяться регулировщиками и волонтерами на парковке. Все знаки и транспаранты будут вывешены, как и в прошлом году».

Кроме того, на основных парковках почти в два раза будет увеличено количество съездов, что ускорит пропускную способность личного транспорта. Для автовладельцев, оказавшихся в трудной ситуации, будет дежурить эвакуатор.

Минтрансом региона в день проведения авиационного праздника для зрителей будут организованы дополнительные рейсы регулярных автобусных маршрутов и назначены пригородные электропоезда – именно таким способом, как наиболее комфортным, рекомендуется добираться до аэродрома. Расписание опубликовано на сайте регионального минтранса.

Для работы на авиационном фестивале представителям СМИ необходимо 27 июля 2019 г. прибыть к 10.00 на аэродром «Мочище» для прохождения инструктажа и получения нагрудных знаков (бейджей, пропусков). Подробная информация по телефонам: 8-913- 948-59-32 (Евгений Макаренко), 8-913-915-96-22 (Евгений Тумашов).

 

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От редакции

Поедете?

Аноним, 26 июля 2019 13:49
Вот, взял бы какой нибудь предприниматель, да и организовал бы доставку из Бердска на авиашоу. Думаю спрос бы был, и выгода была бы. Не каждый поедет в Мочище на личном транспорте, а тем более на электричках с пересадкой
Аноним, 26 июля 2019 14:53
Очень интересно! Рейсы пассажирских самолётов отменяют, а трюки истребителей нет? Где логика?
Adeli, 26 июля 2019 15:35
логика как раз самая простая. вы действительно не понимаете разницы между услугами пассажирских авиаперевозкок и кульбитами военных самолетов в закрытом квадрате? НЕТ? Тогда у меня для вас плохие новости....

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