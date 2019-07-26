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Пропал без вести в лесу 10-летний мальчик на коне в Новосибирской области

13:45 26.07.2019 Фото: МЧС
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Ребенок с отцом пас скот и самостоятельно отправился в лес кататься на коне. Увидев растущие ягоды, слез с лошади, начал их собирать и заблудился. Скакун убежал. Мальчика искали всем селом.

Пропал без вести в лесу 10 летний мальчик на коне в Новосибирской области
Поиски ребенка

Вечером 25 июля от сотрудников полиции поступила информация о том, что днем неподалеку от села Мышланка Сузунского района Новосибирской области потерялся ребенок 2009 г.р. На поиск малыша оперативно направились сотрудники полиции, МЧС России, специалисты администрации и местное население.

Стало известно, что утром мальчик вместе со своим отцом пасли скот в лесу рядом с селом. Днем в какой-то момент отец задремал и не уследил за ребенком. Мальчик самостоятельно отправился в лес кататься на коне. Там, увидев растущие ягоды, слез с лошади и начал их собирать. За этим увлекательным занятием ребенок не заметил, как заблудился и остался один – скакун убежал.

Отец, обнаружив пропажу сына и лошади, принялся их искать. Самостоятельные поиски вместе с родственниками и односельчанами не принесли результатов. В 20.30 родители обратились за помощью в полицию.

Для проведения поисковых работ были задействованы сотрудники Сузунского отдела полиции, пожарно-спасательной части МЧС России № 68, руководители и работники местной администрации, волонтеры — всего 39 человек и 7 единиц техники.

В 21:35 ребенок был обнаружен местными жителями. Мальчик прошел около пяти километров, пока не забрел на сенокос неподалеку от деревни, где его накормили и напоили. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

-Уважаемые родители! Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на минуту. Чаще напоминаете ребенку самые элементарные меры безопасности и правила поведения в экстренных ситуациях. Объясните, что нельзя без разрешения родителей уходить в лес или на речку. Категорически запрещайте играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки. Расскажите об опасности игр у водоемов, особенно без присмотра взрослых и обязательно научите ребенка действиям, если он вдруг оказался в воде, — рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Так же в летний период велика опасность возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Поэтому объясните детям, чем опасен огонь и объясните основные правила пожарной безопасности. Не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры на даче или в лесу.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 101 и 112.

Пропал без вести в лесу 10 летний мальчик на коне в Новосибирской области

Поиски ребенка

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