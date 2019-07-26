В нападении на врача Надежду Шахатову посетителя ЦГБ разобрался СК Бердска

Однако следственный комитет пока не готов оглашать результаты проверки. В скором времени станет известно и то, есть ли халатность в действиях врачей, лечивших супругу Александра Охотина, напавшего на начмеда.

Александр Охотин и Надежда Шахатова

Подходит к концу расследование инцидента в кабинете начмеда бердской ЦГБ Надежды Шахатовой. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал представитель СК по Новосибирской области Михаил Третьяков.

— У сотрудников следственного отдела по городу Бердска есть понимание, что время проверки подходит к концу. Как только ее результаты станут известны, мы вас проинформируем. Пока что мы не готовы предавать огласке предварительный итог проверки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Третьяков сегодня, 26 июля.

Напомним, конфликт в бердской больнице Бердска между заместителем главврача Надеждой Шахатовой и мужем пациентки Александром Охотиным произошел 20 мая. На врача, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена была взять больничный из-за сломанной руки. Начмед закрыла больничный лист в начале июля. 25-летний Александр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.

Кроме того, по обращению Александра Охотина министерством здравоохранения Новосибирской области проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сотрудники следственного отдела по городу Бердску следственного управления СКР по Новосибирской области продолжают устанавливать обстоятельства причиненных заместителю главврача Бердской городской больницы Надежде Шахатовой телесных повреждений и оказания ненадлежащих медицинских услуг 23-летней жительнице Бердска, сообщали в региональном управлении Следственного комитета.

-По предварительным данным установлено, что в мае 2019 года в следственный отдел по городу Бердск от мужчины поступило заявление о ненадлежащем оказании медицинских услуг его супруге, которая была госпитализирована в Бердскую центральную городскую больницу, где ей не была оказана медицинская помощь надлежащего качества. В ходе проведения проверки изъяты все медицинские документы, устанавливаются и опрашиваются работники медицинского учреждения, решается вопрос о назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы на предмет качества оказанных 23-летней женщине медицинских услуг, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Чечулин.

По инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области прокурором передан из органов внутренних дел материал проверки о получении телесных повреждений заместителем главного врача ЦГБ Надеждой Шахатовой в результате отказа выдать обратившемуся к ней мужчине медицинские документы о поступлении его 23-летней супруги в больницу. По материалу проверки опрошены очевидцы и участники произошедшего, с целью определения степени тяжести телесных повреждений назначено судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после инцидента, произошедшего 20 мая в кабинете Шахатовой, Ассоциация врачей Новосибирской области направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину открытое письмо с просьбой защитить доктора и взять на личный контроль расследование.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что 25-летний бердчанин Александр Охотин, супруг госпитализированной в роддом женщины в тяжелом состоянии, пришедший на прием к Надежде Шахатовой хотел поставить подписи и печати на справках. Но начмед забрала документы и попыталась их уничтожить — смять за своей спиной. Александр хотел забрать бумаги, но, видимо, в этот момент врач получила травму — закрытый перелом лучевой кости руки.

Александр Охотин заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он не виновен в травме врача. Он защищал свою жену, которую врачи довели, по его мнению, до реанимации, не оказав своевременно медицинскую помощь.