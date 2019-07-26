Инцидент с облитым бензином и подожженным ребенком в Бердске проверяет СК

10-летний мальчик чувствует себя лучше, 26 июля его выписывают из больницы. Правоохранители выясняют причину получения ожогов.

Мальчика доставили в больницу с 8% ожогов тела второй степени

Пострадавшего в результате неосторожного обращения с бензином и получившего ожоги второй степени 10-летнего Сашу сегодня, 26 июля, выписывают из больницы. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» его бабушка Светлана Борисовна, внук чувствует себя значительно лучше.

Напомним, 21 июля на ул. Ленина, возле магазина «Ярче», 10-летний Саша получил 8% ожогов тела при неосторожном обращении с горючим веществом. У мальчика были обожжены спина и руки. Состояние ребенка на время поступления в бердскую горбольницу врачи оценивали как стабильное, средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка как сотрудниками отдела надзорной деятельности, так и полицией. Официального ответа, почему ребенок получил ожоги, пока нет. Но бабушка пострадавшего школьника Светлана Борисовна уверена, что горючую жидкость на спину ее внука вылили и поджег знакомый мальчишка.

Приходившие с опросом к маме Саши полицейские сказали, что посмотрят записи с видеокамер на магазине «Ярче», чтобы восстановить истинную картину произошедшего. У Светланы Борисовны есть подозрение, кто мог облить ее внука бензином — он не из их двора и учится в другой школе.

Проверку по факту получения ожогов 10-летним ребенком проводит СУ СКР по Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 26 июля сообщил официальный представитель регионального СУ СКР Михаил Третьяков.