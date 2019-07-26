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Здоровье / Общество

От аспирина больше вреда, чем пользы

12:13 26.07.2019 Фото: pixabay.com
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Результаты исследования показали, что аспирин существенно увеличивает риск внутренних кровотечений.

От аспирина больше вреда, чем пользы
Резкий отказ от лекарства для разжижения крови существенно повышает риск инфаркта

Ученые Оксфордского университета изучили последствия ежедневного употребления аспирина для предотвращения образования тромбов. По их словам, данное лекарство приносит больше вреда, чем пользы, так как существенно увеличивает риск внутренних кровотечений, пишут Известия. 

Как пишет MedikForum, участие в исследовании приняли более 29 млн человек старше 40 лет, которые ежедневно принимали аспирин. В распоряжение ученых появились данные за весь 2017 год. Из них 6,6 млн человек пили лекарство без всяких рекомендаций со стороны врачей в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты исследования показали, что аспирин существенно увеличивает риск внутренних кровотечений. Кроме того, ученые заявили, что резкий отказ от лекарства для разжижения крови существенно повышает риск инфаркта.

Ранее в мае ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.

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