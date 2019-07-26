Виктор Завальников — хирург БЦГБ от Бога

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Вера Насонова:

Прошу вас, напишите большую благодарность о докторе-хирурге Викторе Завальникове. Он от Бога рожден. У него умелые руки. От его рук не было сукровицы, так чисто он делает операцию. Виктор Александрович меня оперировал во второй раз. Желаю ему здоровья, терпения в его нелегкой работе.

Также хочу поблагодарить младший персонал хирургии в их нелегкой работе. Каждую минуту убирали рвоту около моей кровати. Желаю им здоровья и терпения в работе. У Виктора Александровича золотые руки. Низкий поклон хирургическому отделению.