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Виктор Завальников — хирург БЦГБ от Бога

22:19 26.07.2019
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У Виктора Александровича золотые руки. Низкий поклон хирургическому отделению.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Вера Насонова:

Прошу вас, напишите большую благодарность о докторе-хирурге Викторе Завальникове. Он от Бога рожден. У него умелые руки. От его рук не было сукровицы, так чисто он делает операцию. Виктор Александрович меня оперировал во второй раз. Желаю ему здоровья, терпения в его нелегкой работе.
Также хочу поблагодарить младший персонал хирургии в их нелегкой работе. Каждую минуту убирали рвоту около моей кровати. Желаю им здоровья и терпения в работе. У Виктора Александровича золотые руки. Низкий поклон хирургическому отделению.

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