Сегодня резиновое покрытие для спортплощадок применяется повсеместно. Очень удобными в эксплуатации являются рулонные материалы. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют быстро организовать безопасную зону для проведения каких-либо спортивных мероприятий. Но при этом такой вид покрытия требует наличие ровного основания.

Комфортность занятий спортом зависит от его толщины резинового покрытия. Кроме того при укладке рулонного покрытия важно как можно лучше состыковать швы. Иногда рулонный материал применяют в качестве подложки при обустройстве бесшовного резинового покрытия, к примеру, для футбольного поля или теннисного корта.

Востребованным является модульная продукция. В этом случае отдельные элементы соединяются способом шип-паз. Главная особенность — простота укладки. Конструкция может быть демонтирована в любой момент и принесена на новое место. Но наиболее популярными являются бесшовные резиновые покрытия, которые могут эксплуатироваться длительное время.

Уличное напольное резиновое покрытие снижает риски получения травм во время занятия спортом. Оно отличается хорошими амортизирующими свойствами, поэтому повышает комфортность активных игр и занятий спортом. Кроме того вероятность падения уменьшается за счет низкого коэффициента скольжения. Иногда для усиления этого на поверхность наносится рельефная фактура.

Резиновое покрытие — это экологически чистый материал. Материал не обладает неприятным запахом и не выделяет вредных веществ при воздействии любых негативных природных факторов. На резиновом покрытии не размножаются вредоносные грибки и микроорганизмы. Оно не является привлекательным для грызунов и через него не прорастают растения. Это значит, что эстетичность спортивной площадки сохраняется на длительный срок.

Сегодня резиновые покрытия производятся в огромном разнообразии цветовых оттенков, поэтому спортивные площадки являются настоящим украшением парков и придомовых территорий. При использовании материала разных цветов легко можно разделить игровые зоны.