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Подъемники двухстоечные

11:56 26.07.2019
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Подъемник двухстоечный позволяет провести сервисное обслуживание автомобиля в комфортных условиях.

Подъемник двухстоечный автомобильный по своей конструкции представляет систему, состоящую из двух вертикальных металлических стоек. Элементы связаны между собой системой тросов или цепей. Опоры могут устанавливаться симметрично и ассиметрично. В первом случае приспособления отличаются больше устойчивостью. Но ассиметричные модели удобны тем, что появляется возможность распахивать двери автомобиля при проведении ремонтных операций.

Широко на станциях техобслуживания используются двухстоечные автомобильные подъемники с верхней и нижней синхронизацией. Они отличаются широкой рабочей зоной при небольших габаритных размерах. Приспособления характеризуются простотой в обслуживании.

Подъемники автомобильные с нижней синхронизацией предназначены для использования при текущем ремонте легковых машин, внедорожников и компактных грузовиков. Приспособления с верхней синхронизацией оптимально использовать при проведении сложных ремонтов транспортных средств.

Подъемники двухстоечные отличаются большой грузоподъемностью конструкции, но при этом комфортные условия для проведения ремонта или сервисного обслуживания создаются в силу небольшой контактной поверхность. Приспособления наиболее часто используются для диагностики подвески и проверки работоспособности ступичных подшипников. С их помощью легко осуществляются ремонтные мероприятия, направленные на восстановления различных кузовных элементов. Благодаря им легко можно манипулировать с деталями рулевого управления.

Основным критерием выбора подъемника двухстоечного является его грузоподъемность. Этот показатель указывает, какого веса транспортное средство может подниматься без рисков перегрузки. Значение варьируется в диапазоне 1,5 — 5 тонн.

Также выбирая подъемник, следует обращать внимание на скорость подъема. Но обычно эти показатели в разных моделях это показатель отличается незначительно и составляет 1−2 мин. Высота подъема транспортного средства может ограничиваться двумя метрами.

При эксплуатации подъемников необходимо соблюдать правила техники безопасности. Это позволит исключить риски падения приспособлений и травмы.

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