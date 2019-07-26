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ООО «Транспортная компания Партнер-Транс-Гарант»

11:53 26.07.2019
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ООО «Транспортная компания Партнер-Транс-Гарант» – гарантия доставки грузов в кратчайшее время.

Международная транспортная компания «Партнер-Транс-Гарант» предлагает услуги по перевозке грузов различных категорий. Доставка предусматривает проведение всех необходимых транспортно-логистических операций. Для перевозки используются различные виды транспорта.
Востребованной услугой является доставка сборных грузов из Германии и других европейских стран.

Для этого разрабатываются оптимальные маршруты.

При мультимодальных доставках специалисты грамотно сочетают железнодорожные автомобильные и морские перевозки грузов. Это позволяет максимально сократить общее время транспортировки в указанное место.

Для составления сборных грузов работают консолидационные склады, отвечающие всем современным стандартам консолидационные склады в Пекине, Гуанчжоу Гонконге, Гамбурге, Таллинне и других города. Формирование сборного груза, как правило, занимает 3 – 5 дней. В процессе консолидации предоставляются все требуемые дополнительные складские услуги. Их стоимость определяется характером груза и временем хранения.

Услуга сборной доставки выгодна при необходимости перевозки небольших партий товаров. В компании можно заказать доставку грузов массой 100 кг. Это очень выгодно, так как цена транспортировки значительно снижается. Оформить сборную доставку можно на все товары, кроме лекарств, продуктов, алкоголя, сигарет и оружия.

Для всех товаров, в составе сборных грузов, выполняется процедура таможенного оформления. Грамотные брокеры оформляют все транспортно-сопроводительные документы очень быстро и грамотно.

Проблем при таможенном контроле на границе не возникает.

Сроки международных перевозок зависят расстояния до страны отправления. Учитывается при расчете общей стоимости выбранный вид транспорта. В частности экономичными и быстрыми являются железнодорожные перевозки из Китая. Сроки доставки составляют 14 — 35 суток. Быстрые, но дорогостоящие авиадоставки осуществляются из разных стран в течение 5 – 6 дней. Имеется возможность заказать экспресс
доставку в течение 1-3 суток.

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