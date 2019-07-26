Митинг против русофобии и за восстановление связей с Россией пройдет в Грузии

Среди выдвигаемых требований – отказ от воинственной риторики в отношении России, выбор курса на неучастие Грузии в военных блоках. Акцию в Батуми проведет «Альянс патриотов Грузии».

Грузия начала антироссийскую риторику

Партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля проведет митинг в Батуми в частности c требованием отказаться от воинственной риторики в отношении России, сообщил РИА Новости председатель парламентской фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

По его словам, партия ожидает около 13-15 тысяч участников.

Среди выдвигаемых требований – отказ от воинственной риторики в отношении России, возвращение российско-грузинских отношений на докризисный уровень, а также выбор курса на неучастие Грузии в военных блоках.

«Мы на всех митингах оглашаем одни и те же лозунги. Сейчас добавилось «Давид Гареджи – это Грузия». Вы знаете, у нас напряженная ситуация с Азербайджаном», — отметил Ломия. Древнейший пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы.

На митинге в Батуми также выступят представители туристической отрасли Аджарского региона, пострадавшие из-за обострения отношений с Москвой. «После тех событий, которые произошли 20 июня, фактически сошел на нет туристический сезон в Батуми. Одно из условий митинга – что нужно восстановить диалог с Россией, наладить отношения», — отметил Ломия.

«Правящая партия должна уйти в отставку, потому что они не смогли взять ситуацию под контроль до того, как начался кризис отношений между Россией и Грузией. Они до этого должны были взять ситуацию под контроль», — подчеркнул Ломия.

По его словам, это «митинг внутреннего значения» — для того, чтобы разобраться и начать диалог с Абхазией, Южной Осетией и Россией.

Лидеры «Альянса патриотов Грузии» также подведут итоги поездки своих делегатов в Москву и заседания межпарламентской группы диалога Россия-Грузия в Госдуме. Отвечая на вопрос о возможной дате следующей встречи по парламентской линии, Ломия сказал: «Это будет в сентябре».

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Источник: РИА Новости