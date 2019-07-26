Гептит С лечат в программе ОМС в России

На территории России не менее 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени

25 июля в редакции «Российской газеты» руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов сообщил приятную сенсационную новость. На российском рынке — первом в мире — появится препарат, признанный эффективным для лечения гепатита дельта, самого тяжелого поражении печени. У 50-70% пациентов с подобным диагнозом в течение 5-10 лет развивается смертельно опасный цирроз печени. А в мире уже 15-20 миллионов человек живут с этим гепатитом. Более всего он распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Ближнем Востоке, в части Восточной Европы, Южной Америки. В России эндемичны по гепатиту дельта Республика Тыва и Республика Якутия.

До недавнего времени эффективного лечения «дельты» не существовало. Но вот сейчас — и об этом было сказано в «РГ» — оно, наконец-то, появилось. И именно на российском рынке. В Великобритании препарат получил статус «перспективной инновационной терапии», в США — статус «терапии прорыва». На встрече договорились отслеживать продвижение лекарства.

Гепатит не из разряда редких, неизвестных недугов. Напротив, он легко распространяется и может стать причиной эпидемии. Врачи мира признали его глобально опасной проблемой.

Еще в 80-е годы прошлого века Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вирусные гепатиты в перечень наиболее опасных инфекционных заболеваний, для борьбы с которыми требуется объединение усилий служб здравоохранения всего мирового сообщества. Ведь при гепатитах прогноз не многим лучше, чем при СПИДе. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации поразил уже 2 млрд. человек. То есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел им. Кто-то — носитель патологии. Да и сам факт, что 28 июля каждого года отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами, свидетельствует о важности противостояния недугу.

Почему выбран именно этот день? Да потому что ВОЗ решила приурочить его к дню рождения великого исследователя Баруха Бламберга, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита В и изучение его патологического воздействия на печень.

На территории России не менее 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени

Почти полвека прошло. Для гепатита, выходит, не срок. А ведь меры противостояния известны. Соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови, осторожность при выборе половых партнеров, вакцинация. Ничего особенного. Однако повсеместно не соблюдают, вакцинацию нередко игнорируют.

На круглом столе, что прошел в «РГ», руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням профессор Елена Малинникова, председатель совета директоров биотехнологической компании «Гепатера» Дмитрий Попов обсуждали пути доступности профилактики и лечения этого грозного заболевания.

Участники «круглого стола» — и специалисты, и приглашенные гости — убеждены: надо более настойчиво и более доходчиво информировать о путях заболевания, о соблюдении правил гигиены и прохождении диспансеризации.

В нашей стране гепатит находится в списке социально опасных заболеваний. По примерным подсчетам, на территории России не менее 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени. Потому такое внимание к опыту Московской области, о котором рассказал Павел Богомолов. Область стала пионером в лечении пациентов с хроническим гепатитом С по полису ОМС.

Любой гражданин РФ в любой точке страны может получить по программе ОМС противовирусную терапию от гепатита С

Еще в 2014 году жители Подмосковья начали получать специальную терапию. С тех пор пролечено более 5500 пациентов. Опыт позволил расширить географию помощи: с 2017 года пролечено более 2000 пациентов с гепатитом С из более чем 15 регионов России. «Лечение вирусных гепатитов в рамках базовой программы ОМС, — отметил Павел Олегович, — означает, что любой гражданин РФ в любой точке страны может получить противовирусную терапию».

Согласитесь, информация, которая очень много значит и для страдающих тяжелейшими заболеваниями печени, и для их близких. Потому сразу последовали вопросы из зала. Вот человек живет не в Москве и не в Московской области. Он действительно может получить бесплатную медицинскую помощь, если ему поставлен диагноз гепатит С? Был приведен конкретный пример. Последовал четкий ответ Богомолова: «Не только может, но обязательно получит. Во многих субъектах начала действовать программа лечения гепатита С по ОМС».

15-20 миллионов человек в мире живут с гепатитом дельта.

Источник: РГ